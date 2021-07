Ariel Staltari, un ex "Okupas" que se volvió "marginal"

22/07/2021 - 21:11 Pura Vida

La exitosa serie "El Marginal", que nació en la pantalla de la TV Pública y luego saltó a la grilla de Netflix ya terminó las grabaciones de la cuarta y quinta temporada, y sus protagonistas comienzan a dar pistas sobre la trama que se viene.

Ariel Staltari, quien tiene un pasado marginal en "Okupas", serie remasterizada que también se puede ver por el streaming, adelantó que para estas nuevas entregas, que tendrán pronto estreno, "encaró un personaje que no me tocó hacer en mis 22 años de laburo, muy, muy diferente. Con una psicología muy diferente, una curva dramática muy diferente, una hermosa historia de amor".

Y en ese diálogo radial con "Por si las moscas", agregó: "Por ahí por haber hecho El Puntero, Okupas o Un Gallo para Esculapio, la gente me asociaba al El Marginal. Ahora acepté el desafío porque laburar en este contexto no es poca cosa, y porque el desafío actoral fue hermoso".

Sobre la icónica serie dirigida por Bruno Stagnaro, señaló: "Okupas me cambió la vida, me ayudó a seguir viviendo en lo humano, en la salud y me dio una nueva forma de vida, en un camino hermoso que sigo explorando con altos y bajos. Me dio un presente muy hermoso y me completó como artista. Yo hice un camino al revés, mi tercer casting implicó el protagónico de Okupas, y cuando eso terminó empecé el camino de hacer bolos, sumarme a elencos, recibir muchos no, pero Okupas me demostró que podía trabajar de esto".