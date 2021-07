Myriam Hernández: ''Le diría hasta aquí a la mentira, a los femicidios y a la violencia''

28/07/2021 - 20:49 Pura Vida

Myriam Hernández, la cantautora chilena romántica más importante de América, retornó con toda su fuerza, energía y carisma que la han elevado a lo más alto de la música en español. Su nuevo sencillo, "Hasta aquí", es una muestra de lo que será su nuevo álbum "Sinergia", el que contiene 11 canciones escritas y producidas por Jacobo Calderón. En un zoom exclusivo con EL LIBERAL , Myriam habló de este presente.

En "Hasta aquí", Myriam se luce con una temática actual, en una propuesta llena de ritmo y fuerza. En ella, se refiere a "una mujer decidida que ya no se deja anular y que en este cambio va dejando huellas sobre las cuales construye una vida diferente, con ella en el centro".

En tanto, el video clip de "Hasta aquí" muestra a Myriam en una locación donde da cuenta de este proceso de empoderamiento del cual renace pisando más fuerte que nunca.

"Es un equipo humano extraordinario y la factura de su trabajo es de primer nivel, todos quedamos muy felices. He participado del proceso porque me encanta ser parte de todo, y la verdad es que ya no me aguanto las ganas de que puedan verlo", remarcó la artista.

¿"Hasta aquí" es un himno al empoderamiento?

Definitivamente es un himno al empoderamiento. Es lo que yo le pedí también a Jacobo Calderón, productor y compositor de esta canción preciosa. Le pedí que esta canción tuviera un mensaje poderoso, potente y con una música que también fuera muy impetuosa. Nació esta canción que realmente tiene este mensaje que empodera a las mujeres, que les dice hasta aquí aguanto, hasta aquí ya no más sentirme anulada sino que soy yo la que estoy en el centro de todo, yo la que marco huellas, dirijo mis pasos, mi camino. Ha sido maravillosa también la recepción de muchas mujeres que me escriben por Instagram, a través de las redes sociales en general.

He leído que en un principio, tenía una visión particular del feminismo y que ahora se siente feminista.

Siempre he sido una mujer que no me gusta quedar en segundo plano. Creo fehacientemente que la mujer tiene la misma capacidad que el hombre. Estamos potencialmente capacitadas para vivir la vida y hacer la labor profesional de la misma manera. Lo que pasó fue que a mí me preguntaban antes si yo era feminista o machista. Yo decía que no soy ni feminista ni machista porque, de repente, pensaba que el feminismo te privaba de querer recibir una flor, de querer que te abran la puerta del auto. La verdad que me informé y no tiene nada que ver. Es decir, tú puedes ser una mujer femenina y todo y ser feminista, que tiene que ver con la lucha por la igualdad. Entonces, por eso digo no, yo soy una mujer feminista porque yo pienso en eso, yo pienso así. Probablemente fue un error malentender lo que era el feminismo y la femineidad, que no tienen nada que ver. De hecho, hay canciones, en el comienzo de mi carrera que eran bastante feministas como "Ni tonta sigo amándote" o "Toda la vida fue igual". Son canciones rítmicas que las grabé en el comienzo de mi carrera y las comencé a cantar en mi repertorio del tour "Soy mujer". Frente a eso y al movimiento poderoso que hoy en día hay y existe le pedí a Jacobo que hiciéramos esta canción ("Hasta aquí"), que tuviera ese mensaje potente para todo el género femenino. Así que nació "Hasta aquí" y ha tenido una recepción increíble.

¿A qué cosas le dice "Hasta aquí" Myriam Raquel Hernández Navarro?

A muchas cosas le diría hasta aquí, a la mentira, a los femicidios, a la violencia psicológica, a la violencia intrafamiliar, al poco respeto. Le diría también hasta aquí a este Covid-19 horrible que nos tiene en pandemia en todo el mundo. Hay muchas cosas que uno puede decir hasta aquí.

¿Por qué se demoró diez años en lanzar un nuevo disco?

Este disco es sinergia pura. Han sucedido muchas cosas también, de historias con Jacobo Calderón, de su padre, Juan Carlos Calderón, que era un tremendo productor y compositor con quien tuve el privilegio de trabajar. Me demoré diez años en escoger canciones que realmente me enamoraran por completo porque antes no llegaban esas canciones. No gustaban algunas canciones que escribía, pero no me sentía con la capacidad de decir ¡estas son las que tengo que grabar! Por eso tardé tanto tiempo hasta que comenzamos este trabajo que me tiene inmensamente enamorada, muy feliz y muy satisfecha también.

"Hasta aquí" es el primero de los once temas que conforman Sinergia. ¿En la totalidad de la nueva producción prevalece el amor, la belleza, la sensualidad, el misterio y la feminidad?

Prevalece todo eso. Hay muchas canciones que son muy femeninas, canciones que son muy alegres. A mí me gusta jugar mucho también en los videoclips. Creo que lo poderoso, las experiencias que uno tiene como mujer, como mamá, como amiga, como hermana están obviamente en este conjunto de canciones. Todo eso está en Sinergia.

''Nunca he tratado mal a los hombres''

"Hasta aquí" es una canción que habla de una mujer decidida que ya no se deja anular y que en este cambio va dejando huellas sobre las cuales construye una vida diferente, con ella en el centro.

¿Y cuáles son las huellas que deja Myriam Hernández?

Primero que todo, creo que como huellas quedan mis canciones, mi música, mis entrevistas. Tal vez, muchos mensajes que quiero dar tanto a hombres como a las mujeres, hoy en día como cuando he dado mensajes hacia el amor. Siempre he luchado por cantar canciones que hablen del amor romántico, del desamor también, pero el amor romántico, ese que si hay desamor se discute con respeto. Nunca he tratado mal, por ejemplo, a los hombres. Yo creo que mi cariño por la gente, es por el hecho de no tener una doble imagen. Soy la que se sube a cantar y la que ven en una entrevista. La artista y la mamá y la esposa es la misma. Esas son mis huellas y las que me gustaría dejar también.