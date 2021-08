Un argentino hace pelear a zombis con narcos

02/08/2021 - 21:25 Pura Vida

El viernes 6, la plataforma de streaming Amazon estrenará "S.O.Z Soldados o Zombis", serie de suspenso de ocho episodios de 30 minutos cada uno en la que una nueva especie de zombis enfrenta a Alonso Marroquín, uno de los narcos más buscados de México. "S.O.Z Soldados o Zombis" fue creada y producida por Nicolás Entel, cineasta argentino que alcanzó trascendencia mundial tras filmar "Pecados de mi padre", en la que narró la historia de Pablo Escobar, el jefe del cártel de drogas de Medellín en Colombia, contada por primera vez por su hijo Sebastián y su viuda María Isabel Santos.

En un Zoom exclusivo con EL LIBERAL , Nicolás Entel, también realizador de la exitosa "Rompan todo", habló de "S.O.Z Soldados o Zombie" y reveló todos los detalles.

¿''S.O.Z Soldados o Zombis'' es un vuelta de tuerca a las narcoseries?

La idea es encontrar una vuelta de tuerca a los dos, al género zombis y a las llamadas narcoseries. En mi caso, me siento un poquito responsable por el tema de narcos porque con "Pecados de mi padre" estuvimos uno años antes de que llegue la ola. Y es un poquito también tirarle una bomba atómica al género.

¿Hay un narco en especial al cual refiere esta ficción?

El nombre de Marroquín es una especie de homenaje a mi ahora amigo Sebastián Marroquín, el de Pablo Escobar y protagonista de "Pecados de mi padre", pero no, porque aparte también, que sea un narco es un dispositivo narrativo para que el personaje tenga ciertas estabilidades, pero no transcurre en el mundo del narcotráfico sino que transcurre en una espacio diferente; la misma forma en que Han Solo en "La guerra de las Galaxias" también es un contrabandista.

¿Este tipo de producto ayuda a entender las cuestiones del crimen organizado, en este caso el narcotráfico?

En este caso, insisto, ayuda a entender la relación que hay entre EE.UU. y América Latina en ese sentido, Por ejemplo, la serie empieza con un narco que se da cuenta de que el mejor lugar para esconderse, donde él concluye que nadie lo va a buscar, es EE.UU. Eso tiene que ver con que nos cuentan quién es Pablo Escobar, quién es el "Chapo" (Joaquín Guzmán Loera), quién es el narco más grande de tal país de América Latina, pero nunca nos enteramos de que arrestan al Pablo Escobar de EE.UU., a pesar de que es el que más plata gana.

¿''S.O.Z'' va a marcar un antes y un después en la forma de hacer este tipo de series?

Si todo sale bien, podemos llegar a abrir las puertas para que en América Latina otros se animen a hacer series de géneros que habitualmente no exploramos, que tiene que ver con mucha acción, con muchos efectos especiales y un montón de habilidades a la hora de contar una historia que no solemos asociar con las producciones que hacemos acá. Si logramos combinar lo nuestro con esta otra cosa, en una de esas tenemos una bomba.

¿Concebir un producto de esta naturaleza te llevó a profundizar una investigación?

Al tema del narco ya lo tenía investigado, lo conozco muy bien. Mi coescritor, Miguel Tejada Flores, viene del palo de los zombis. Por ejemplo, pasamos mucho tiempo hablando con un biólogo para que haya una lógica creíble a la hora de explicar los zombis. Nos pasamos dos semanas escribiendo una guía con las reglas de los zombis. Hay una lógica en todo lo que hacen. Esa lógica simultáneamente nos limita, pero también nos hacía mejores escritores porque todo está pensado.

¿Cómo nace esta historia sobre un experimento fallido en la frontera con EE.UU., que convierten en zombis a soldados y policías?

Escribí esto antes del Covid-19 y al día de hoy, que no sabemos y probablemente nunca sabremos, si el Covid-19 empezó por un accidente en un laboratorio, en este caso no es China sino EE.UU., pero un súper poder de todas formas, nunca lo sabremos, me he anticipado a lo malo que estaba por venirse.

¿Cómo se logró equilibrar el elenco?

El secreto para conseguir buenos actores no es tanto el tamaño del papel que les ofreces sino cuan buenas son las escenas que tienen.

¿Consideras que es una serie arriesgadísima la que has escrito?

Todas las series son arriesgadísimas. Esta (por "S.O.Z"), por un lado, no es tan arriesgada en el sentido de que decís "bueno, es una serie de género", pero sí es arriesgada porque "pará, pará, le estamos dando una vuelta de tuerca al género, es muy grande y estamos mezclando un casting de diferentes lugares. La serie está en español, pero también tiene personajes que hablan en inglés. Tiene cosas que están fuera de lo común.

¿Cuál es tu mayor recompensa tras realizar un producto de la envergadura de ''S.O.Z''?

La recompensa más grande es cuando haces un proyecto que sentís que logra meterse en el inconsciente colectivo de la gente. Eso me pasó con "Pecados de mi padre" y con "Rompan todo". Eso me encantaría que pase con "S.O.Z Soldados o Zombis".

En tanto, la banda sonora de "S.O.Z" incluye Molotov, Control Machete, T. Rex featuring Ringo Starr, Elton John, Nine Inch Nails, X Ambassadors, The 1975, e Idles. El tema principal "S.O.Z: No Estamos Muertos", a cargo de Alemán + La Plebada.