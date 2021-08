Florencia Peña abandonó su programa antes de salir al aire

04/08/2021 - 14:48 Pura Vida

Florencia Peña se fue de su programa este miércoles minutos antes de salir al aire por la pantalla de Telefe. Según comunicó Marcelo Polino, que dio comienzo a Flor de equipo sentado en el lugar de la conductora, su compañera transita días difíciles a partir de los agravios que recibió luego de que se supiera que se reunió con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos en mayo del año pasado, durante la cuarentena estricta.

Luego de un fin de semana donde le llovieron las críticas, los insultos y los agravios, el lunes hizo un contundente descargo en Flor de Equipo. Tras sostener que su visita fue estrictamente profesional porque hablaron de la difícil situación que atravesaban los artistas, reclamó: “‘¿Tengo que salir a aclarar que no soy el gato ni la pete... del Presidente después de 40 años de trabajo?’”.

Este miércoles Peña no pudo más. Así lo hicieron saber sus compañeros al comienzo del ciclo. “Flor vino a trabajar como todos los días, pero no se sentía bien. Está pasando un momento muy complicado. Estos días han sido muy estresantes para ella. Además se le han sumado cuestiones laborales”, comenzó Polino haciendo referencia al estreno de La panelista.

Nancy lo cruzó y dejó en claro que nada tenía que ver con la película: “Ella tiene un montón de cosas pero lo concreto es que todo tiene un costo emocional. No es gratis que te digan put... por todos lados. Este es el costo emocional y es lógico que Florencia, que es nuestra amiga y compañera, esté pasando por un pico de estrés emocional, porque todos somos seres humanos y esto es lo que pasa, tiene consecuencias”.

Mientras Polino intentó llevar tranquilidad a los televidentes, Pazos se mostró enojada con la situación y la apoyó: “Estaba lista para salir al aire pero no es el momento, ni puede y está perfecto que se muestre como es. Si uno no puede, no puede. No tiene que poderlo todo”.

Pazos reconoció estar tan triste como enojada: “La gente que está de otro lado del televisor, cree que de este lado nos tenemos que bancar cualquiera porque somos famosos. La verdad es que no hay derecho. Detrás de lo que dicen de una figura pública hay familia, amigos... Están acosando a Florencia hace más de una semana”.

Acto seguido, la conductora se puso en contacto con sus colegas a través del grupo de WhatsApp y la panelista leyó su mensaje: “Compañeros, colapsé, perdón. Mañana voy a estar en pie. Gracias por el amor y el aguante”.