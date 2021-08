''Manos arriba, chef'', pone al jurado a competir

04/08/2021 - 20:22 Pura Vida

Los que disfrutaron sentados frente al televisor de las performances de Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui como jurados de "MasterChef Celebrity" tendrán hoy a la medianoche el gusto de volver a verlos en acción, a través de Canal 7 en Santiago del Estero, en "Manos arriba, chef", el reality de Paramount+ que compartirá su primer episodio en la grilla de Telefé.

Pero esta vez no solo actuarán de jurado, sino que competirán entre ellos para demostrar quién es el que mejor dirige a sus cocineros.

"Compiten 2 de nosotros ayudando a un participante que no sabe cocinar absolutamente nada y que hay que guiarlo hablando, pero no podés tocar. Yo solo puedo hablar, decir tenés que hacer esto, pero no puedo hacer nada. Solo tengo 60 segundos que los puedo utilizar", adelantó Martitegui durante su paso por el programa "Cortá por Lozano" y agregó: "Es la peor situación en la que me podrían haber puesto en la historia".

En cada programa, los tres chef se irán turnando para ser jurados, mientras los otros dos compiten. Por ejemplo, una vez "cocinarán" Donato y Damián, y Germán ocupará el lugar de jurado.

"Van a ver un lado nuestro que no vieron nunca. Es muy divertido para la gente, pero para mi no fue divertido", se sinceró Germán.

Y tal como ya ocurría en "MasterChef Celebrity" habrá una fuerte competencia con el cronómetro desafiando a los participantes.

Basado en un formato de "Banijay Rights", cada uno de los 10 episodios de Manos arriba, chef! contará con dos invitados a la cocina.

Allí se presentará un "plato del día de altísima dificultad" que corresponderá a la especialidad del anfitrión: si es Donato será pasta o plato italiano; si es Martitegui, una receta gourmet; y si es Betular, un postre.

Para imitar el plato lo mejor posible, los participantes podrán recibir instrucciones de los chefs, que transmitirán sus conocimientos con gritos, gestos y ademanes, pero sin tener contacto con la preparación.

En algún momento, una chicharra indicará a los chefs que deben abandonar las cocinas, dejar solos a los participantes y dedicarse a observar lo que hacen desde un monitor.