Pennisi sumó su voz al filme de Flor Peña

Nahuel Pennisi transita un momento de inagotable crecimiento. No solo debutó como co-coach de "La Voz Argentina", en el team de Ricardo Montaner, sino que ahora está estrenando "El circo de la realidad", la canción que constituye la apertura de la película "La Panelista" protagonizada por Florencia Peña y gran elenco, bajo la dirección de Maxi Gutiérrez, que llegó a las salas nacionales.

"Esta canción, del cantautor español Pedro Guerra, me llegó a través de mi compañía Sony Music, que me propuso hacer mi versión. Hice los arreglos y la grabé con dos músicos que siempre me acompañan. Fue una muy linda experiencia y estoy muy agradecido a la producción y al elenco de 'La Panelista' por esta posibilidad de ser parte de este proyecto. Está muy bueno esto de darle mi impronta a una canción que no es mía", dijo Pennisi, a la prensa.

A fines del 2020 Pennisi presentó "Renacer", su flamante tercer álbum que ganó el Premio Gardel como "Mejor álbum folclore alternativo". De este álbum se desprende su single "Mundo" junto a Abel Pintos, y una colección de trece canciones que combinan producciones propias y originales, con algunos clásicos de la música latinoamericana.

Sobre este álbum, Pennisi reflexionó: "Renacer es la palabra que me representa hoy. Aprendí mucho en este tiempo, en este proceso. El nacimiento de mi hijo, el impulso que le dio a mi carrera ganar en Viña del Mar, son cosas que me han cambiado. Siento que he renacido en varios sentidos".