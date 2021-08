Sandro sigue haciendo historia con nuevo disco

06/08/2021 - 21:16 Pura Vida

Su voz, rescatada de casetes y cintas originales que Sandro grabó en su propio estudio, celebra al artista en "Tengo una historia así", un disco con grabaciones encontradas en su mansión.

El 19 de agosto de 2020, el día que Sandro hubiera cumplido 75 años, se presentó "No te vayas todavía", un adelanto de este álbum y una canción cuya letra y música le pertenecen y que, por algún motivo, nunca llegó a grabar para incluir en alguno de sus discos. Su letra contiene un halo cuanto menos premonitorio: "No te vayas todavía, porque aún no llega el día, quédate otro poquito, por favor…" acrecentando la mística de un artista que sigue vigente.

El disco se completa con diez canciones más, una de ellas inédita: "Eso que se hace de a dos", y las otras nueve, versiones desconocidas.

Las once canciones fueron grabadas por él: 9, en casetes de chromo estéreo en portastudio, 2, en cinta abierta. Todo realizado sin salir de su mansión de Banfield. Los casetes, en su biblioteca -en el home estudio que luego le regaló a Rubén Aguilera (su productor y arreglador durante diez años). Las cintas, en "Excalibur" – la sala de grabación profesional que montó en la casa de huéspedes, luego transformado en "El Piano Bar".

El disco, como tal, nació hace dos años, cuando Jon Aguilera (hijo de Rubén) comenzó junto a Nelson Pombal (productor de Palito Ortega, Charly García, entre otros) la clasificación, restauración y digitalización de esas grabaciones de entrecasa que Sandro le había confiado a su padre.

Olga Garaventa de Sánchez, viuda del artista, autorizó inmediatamente a Sony Music a desarrollar este proceso de "rescate" para lograr, con este proyecto, un resultado apabullante.

Además de las inéditas "Eso que se hace de a dos" y "No te vayas todavía", hay una canción que no había sido editada en Argentina: "Tú, que sabes del amor", que fue grabada con el nombre de "Es mucho más mujer" en la edición para EE.UU. del disco "Vengo a ocupar mi lugar".

También aparece una versión de "La vida dura", pero cantada en italiano. Más siete reversiones de canciones que recorren y abrazan distintos momentos de su carrera artística, haciendo foco tanto en su esplendor como en la soledad de su extraordinario proceso creativo.

Casi todas son de su autoría, a excepción de "Hay mucha agitación" (Dave Williams) y "Se te nota" -la canción que estrenó en su legendario recital del Madison Square Garden de Nueva York-, compartida con Armil, el seudónimo de su representante Oscar Anderle.

El álbum cuenta con la participación de treinta y seis artistas, entre ellos trece de sus músicos que, por lo tanto, pertenecen a la icónica historia del Gitano. Y en el bonus track "Eso que se hace de a dos", se reúne la soberbia participación de Charly García y Pedro Aznar, cristalizando así un inesperado reencuentro a treinta años de la inolvidable grabación de "Rompan Todo", para el disco "Tango 4" de 1991.