Ezo hará tambalear la relación de Alí y Nazli

07/08/2021 - 23:10 Pura Vida

Desde su debut en la pantalla de Telefé "Doctor Milagro" no ha dejado de crecer, y el último viernes dejó incluso al reality "La Voz", que emite el mismo canal, en el segundo puesto cuando promedió 17 puntos de rating.

La telenovela turca que gira en torno a un joven con la condición del espectro autista y síndrome de Savant que busca convertirse en un gran cirujano no sólo expande su nivel de audiencia sino que también va incorporando nuevos personajes que impactan en la vida del personaje principal, Alí Vefa, interpretado por Taner Olmez.

Al margen de ser una historia de superación, "Doctor Milagro" le acerca también al público una atrapante historia de amor, protagonizada por el joven Alí Vefa y su compañera de la residencia médica, Nazli, a quien da vida la actriz Sinem Ünsal. Pero no todo es color de rosas en esa relación. Hay altibajos, y la aparición de otra joven hará tambalear el vínculo que los une.

En las próximas semanas, la telenovela continuará mostrando cierta tensión entre Alí y Nazli, y finalmente saldrá a la luz otra mujer, Ezo, en la piel de otra bella actriz, Ezgi Asaroglu de 34 años, quien en los últimos años dedicó su vida al cine y la televisión en Turquía. El personaje será de una vecina del protagonista, lo que podría causar nuevos problemas en la pareja.

Pero detrás de Ezo habrá además mucho misterio. Según adelantó la prensa turca, ella pisará firme en el hospital de Estambul, y su relación con Alí se fortalecerá a partir de verse tan distinta como él. Es diseñadora de moda, pero no logra permanecer en ningún trabajo.

La joven padece meningocócica causada por la bacteria "meningococo", que afecta el cerebro y las membranas de la médula espinal. Esa condición la acercará más al "Doctor Milagro".

En la Argentina, la telenovela ya ingresó en su segunda temporada, y aunque los espectadores crean que ya nada sorprendente puede pasar, el tramo final traerá capítulos cargados de adrenalina, emoción, y tristes despedidas.

Uno de los hechos que imprimió un giro diferente en la narrativa fue la salida de la villana Kivilcim, interpretado por la actriz Özge Özder, quien ya no formó parte en la segunda temporada, luego de una trágica explosión en el hospital, y recién ahora se la escuchó hablar de su partida. "Me escriben desde todos los canales a los que pueden llegar y están enojados conmigo... La decisión no es mía y lo siento mucho", dijo Özge en su cuenta de Twitter.

Y luego agregó en Instagram: "Nos despedimos de ti para siempre... El nuestro ha sido un proceso de separación difícil y parece que siempre será difícil... Porque una parte de mí siempre se preguntará qué hubiera sido de tu historia si hubieras experimentado tu transformación".

El mismo día en el que Kivilcim le decía adiós a "Doctor Milagro", otro personaje ingresaba a la historia como residente médico, Doruk, al que le presta el cuerpo el actor Hakan Kurtas, quien también esconde sus propias miserias y las irá sacando a la luz a medida que vaya relacionándose con todos los residentes del hospital.