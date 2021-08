A Nancy Dupláa se le complica una investigación

07/08/2021 - 23:24 Pura Vida

Si bien es una actriz muy versátil, Nancy Dupláa ha venido protagonizando varias series con temática policial, lo que le allanó el camino para su trabajo en "El Reino", la serie que el 13 de agosto estrenará Netflix y en la que le dará vida a la fiscal Roberta Candia, una profesional inteligente que durante la investigación de un asesinato descubre que hay secretos y relaciones de poder que hacen que su investigación se complique.

"Vengo de hacer varios policiales. SI bien esto es un thriller más político, vengo con cierta experiencia desde ahí. Es un mundo que sin pisarlo lo conozco. Esa impronta y energía, y llego con ese plus. No me sorprendió tanto el universo, y supe que estaba a la altura de las circunstancias para poder hacerlo", dijo Dupláa a Ciudad.com.

Aunque aclaró que sí necesitó cierta preparación para comprender mejor la labor de su personaje. "Porque después se agrega todo lo que tiene que ver con la fiscalía en sí, todo el laburo que hace un fiscal, la investigación y todo eso, me tuve que meter un poco más. Pero la verdad es que el personaje me quedó bastante cómodo", admitió.

El estreno de "El Reino" en la plataforma mundial de Netflix harán que su talento interpretativo rompa fronteras. Pero, la posibilidad de ser vista por productores extranjeros no la seducen. "Me quedo tranquila de trabajar acá (Argentina). Siempre fui de metas cortas. Sí es muy flashero que la ficción recorra tantos países, se instale. Cuando una persona ve una ficción, un tema determinado, uno hace trabajar al espectador, y lo hace creer. Desde ese lugar me encanta que viaje por tanto lados", remarcó.

Nancy compartirá elenco con Diego Peretti, quien interpreta al pastor evangélico a cuyo compañero de fórmula y candidato a presidente lo asesinan; Mercedes Morán, la esposa del religioso, Chino Darín, Joaquín Furriel, Peter Lanzani y muchas otras figuras. Precisamente, fue Morán quien hace poco resaltó a la prensa el valor del elenco. "Es casi increíble, con Diego Peretti, el pastor, nos conocemos muy bien, y tratamos de construir el vínculo de los dos pastores que son el eje de la historia. Personalmente no fui a la iglesia. No me fijé en pastoras, sí en mujeres con carácter y cuál es el vínculo que tienen con las iglesias y con su fe. A los personajes y las personas las define lo que muestran y lo que ocultan", remarcó. Y esta serie promete muchos secretos.