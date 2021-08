Alexander Ludwig: de "Vikingos" a la lucha libre

16/08/2021 - 20:33 Pura Vida

El actor Alexander Ludwig, quien tras protagonizar durante seis temporadas la mega popular "Vikingos" encabeza ahora "Heels", serie en la que encarna a un fenómeno en ascenso de la lucha libre enfrentado con su propio hermano tanto arriba como abajo del ring, afirmó que su nuevo proyecto apela a todos los públicos porque "como Caín y Abel, es el relato más antiguo de la humanidad".

"Somos seres humanos y queremos escuchar historias con las que nos sintamos identificados", reflexionó el intérprete canadiense en charla telefónica con Télam.

Con 29 años, Ludwig encara con "Heels" su primer gran proyecto luego del final de "Vikingos" en diciembre pasado. Allí le puso el cuerpo desde 2013 a Björn, que iniciaba la historia como un personaje secundario hijo del mítico rey guerrero escandinavo Ragnar Lodbrok, pero que evolucionó.

Sus 1,88 mts. de altura, imponente físico e intenso semblante no desentonan con su papel como Ace Spade en esta nueva serie de ocho episodios.

Escrita y creada por Michael Waldron, guionista también de la reciente serie hit de Marvel "Loki", la trama de "Heels" pone el foco en un drama familiar con el universo de la lucha libre en pueblos pequeños como telón de fondo.

Allí Stephen Amell es Jack Spade, el hermano mayor de Ace y el encargado de llevar la promoción y la organización del espectáculo que inició el difunto padre de ambos.

En el ring, Ace juega el rol de "la cara" del espectáculo, el héroe del show; mientras que Jack se desempeña como su némesis o "heel", el villano. El problema es que una vez que se apagan las luces y se van los fans, el enfrentamiento de Jack y Ace no se diluye sino que se aviva aún más.

¿Qué es lo que te atrajo de "Heels"?

Me inclino cada vez menos al costado de la fama, y me interesa enfocarme simplemente en ser actor, contar grandes historias e interpretar grandes personajes, y esta serie para mí era eso. Ace es complejo, casi una paradoja: por un lado es un rockstar en el ring, el héroe del pueblo, pero fuera del cuadrilátero no es el mejor de los tipos. En el fondo es solo un niño luchando por sobrellevar la muerte de su padre, mientras intenta salir de su sombra y la de su hermano.

La lucha libre profesional, ¿se trata de un deporte, un espectáculo, o ambos?

Para mí es un deporte. No diría que la seguía religiosamente, pero la veía cuando era chico, y habiéndola practicado ahora dejame decir que nada se acerca al abuso que tu cuerpo tiene que soportar para ser capaz de dar un espectáculo como este. Nos rompimos el lomo para poder hacerle justicia. Que la comunidad de la lucha libre nos viera y pensara "estos dos actores se esforzaron de verdad, realmente están haciendo estos movimientos".