El recital de Arjona se verá hoy por Canal 7

18/08/2021

"Hecho a la antigua", la producción para streaming con la que Ricardo Arjona hizo historia en los shows streaming llegará hoy a Santiago del Estero, a través de Canal 7. El recital íntimo con el que el guatemalteco sorprendió a sus millones de fanáticos en el mundo entero, se sumará a la grilla de Telefé, luego de la emisión de "La Voz Argentina", en el espacio Paramount+ Presenta.

El show con una impactante puesta en escena, más de 30 músicos de todo el mundo iluminados únicamente por 5000 velas acompañan al artista en uno de los lugares más emblemáticos del mundo: la Iglesia del Siglo y el Convento de las Capuchinas en ciudad Antigua, Guatemala.

En esta presentación se podrá ver además, cómo es trabajar con especial cuidado con la acústica natural del monumento, y a un Arjona repasando sus 30 años de carrera profesional con un repertorio que incluyen temas clásicos y recientes en un concierto histórico e inolvidable para sus fans, y para los que hasta entonces no lo conocían en países lejanos y con otro idioma, por su calidad fotográfica, arreglos musicales e interpretación del artista.

En el inicio del 2021, Ricardo Arjona ya había dejado leer entre líneas que se traía algo emotivo entre manos, cuando compartió en sus redes sociales: "Al 2021 no le queda otra que ser mejor que este (2020). Y lo será, hay una luz enorme al final del camino, esa luz la prendemos nosotros o la apagamos, programemos nuestra actitud", había escrito en referencia a la pandemia de coronavirus que colapsó al mundo. Pero también había anticipado su deseo de seguir concretando proyectos: "No estamos para estar de moda, estamos para seguir haciendo lo que hemos venido haciendo los últimos 30 años. Yo me siento mejor que nunca, con muchas cosas por hacer y con la fe de que cuento con un montón de amigos en todos ustedes". Y su show por streaming lo confirmó en aquel debut de abril: reunió a 150 mil personas, y después tuvo que reponer su espectáculo virtual, el que esta medianoche se verá por Canal 7 Satelital, en la ciudad Capital.

El concierto, que muestra a un Arjona iluminado e íntimo promete "Invertebrado", seguido por "Soldado raso", "Vida" y "Marta". Así también los clásicos "Te conozco", "Historia de taxi", "Dime que no", "Señora de las cuatro décadas", además de interpretar en vivo por primera vez canciones de su más reciente álbum Blanco como "Hongos", "El amor que me tenía" y "Sobrevivirás".

Arjona repasa también con este show sus tres décadas con la música, tiempo en el que admitió a Télam, hace tiempo, que enfrentó todo tipo de inhibiciones. "Creo que los que nos dedicamos a estos estamos todo el tiempo superando complejos escondidos. Detrás de este y un montón de artistas lo que hay que aguantarse para llegar a ciertos lugares es que hay un tipo que está programado con una serie de miedos que va superando a través de su propio trabajo. Yo soy uno de ellos. Yo, que para algunos soy un tipo de cierta personalidad complicada o mucho menos, creo que de alguna manera trato la manera de crear una personalidad que se pueda ver para ocultar muchos miedos que hay detrás de nosotros. Todos tenemos miedos, la industria me da miedo. Por eso me hago a un lado. Para no tener miedo, hice un medio independiente que se llama Metamorfosis. La posibilidad de quitarte miedos, de alguna forma, es una posibilidad de salir adelante", señaló.