Tini Stoessel fue tentada para una nueva película de Disney

Aunque la joven estrella aún no ha dicho ni una sola palabra sobre esta tentadora propuesta de Disney, una cuenta de Twitter dedicada exclusivamente a Tini Stoessel reveló que la ex "Violetta" formará parte de la banda sonora de la película animada de Disney que tendrá por título "Koati", de la que también participarán Becky G, Mau & Ricky, Leslie Grace, Evaluna Montaner entre otros.

El lanzamiento sería en octubre en los Estados Unidos, e internacionalmente se replicaría en noviembre. La cuenta también aportó el dato sobre el nombre de la canción a la que la ex de Sebastián Yatra le pondría su voz: "Vueltas en tu mente", que ya estaría registrada.

Tini es una de las de las artistas argentinas más influyentes en el exterior, y si bien su explosiva carrera llegó con su protagónico en "Violetta", los pasos que fue dando con la música en solitario fueron consolidando su camino, enriquecido a lo largo de este tiempo con galardonas producciones discográficas, shows en todos los escenarios del mundo, y durante la pandemia de coronavirus y la falta de espectáculos presenciales, el lanzamiento de colaboraciones con figuras de distintos géneros que la revelaron aún más versátil.

En la actualidad se encuentra en Miami, como reflejó Diarioshow, grabando para algún videoclip suyo, pero haría un espacio en su agenda para participar de la ficción animada, producida por Sofía Vergara y Marc Anthony, que sigue la historia de tres héroes: Nachi, un coatí, Xochi, una mariposa monarca, y Pako, una rana de cristal.

Además de los artistas antes mencionados, la banda sonora de la producción de Disney incluirá también al propio productor Marc Anthony, Carlos Rivera, Cami, Joy, Gusttavo Lima, e Ir Sais.

Como se recordará Tini ya tiene en su haber una participación sonora en uno de los filmes más taquillero de Disney: "Frozen", historia para la que interpretó "Libre Soy", la traducción a "Let It Go", del cuento encantado que protagonizan las hermanas Anna y Elsa.

Rumores de romance

Desde que terminó su relación con el colombiano Sebastián Yatra, se le han adjudicado a Tini incontables romances, y el último lo tiene de protagonista a Manuel Turizo, compatriota de su ex, con quien la exchica Disney compartió su última canción "Maldita foto".

Tanto en fotos como en videos, la joven se mostraba sin tapujos a los besos y acaramelada junto a su colega colombiano, previo al lanzamiento del tema y el videoclip, lo que alimentaba los rumores de un acercamiento hasta que el estreno de "Maldita foto" le puso fin al misterio.

Tini Stoessel sigue concentrada en su carrera artística.