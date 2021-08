Cinthia Fernández calentó su campaña con una foto desnuda

25/08/2021 - 21:41 Pura Vida

"¿Qué es más grave? ¿Verme en pelotas a mí o que estos políticos te dejen en pelotas a vos? Dejen de juzgar... vayamos a lo importante, demasiado revuelo con mi cuerpo". Con esas frases junto a una fotografía que la muestra completamente desnuda, Cinthia Fernández, calentó la cuenta regresiva de cara a las próximas Paso que se realizarán el próximo 12 de septiembre, y en las que la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" participa como candidata a diputada por el partido Unite.

El posteo de la bailarina recibió comentarios tanto a favor como en contra, y en este último grupo muchos apuntaron a su superficialidad.

Al anunciar su candidatura, Cinthia había dicho: "Voy a ser candidata a diputada, voy por el lado de la mujer. ¿Por qué yo no puedo dar mi visión o mi opinión en cuánto a las vivencias? Quién más mierda ha vivido que yo, a todo lo que es referente a la mujer, a la cuota alimentaria. Son nichos que no se atacan porque no le interesan a nadie".