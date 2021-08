Mariano Martínez admitió que se siente atacado

25/08/2021 - 21:48 Pura Vida

"Si no hacés lo que te gusta y te divierte, sin importar el que dirán, te lo vas a reprochar toda la vida. Las redes son un divertimento, lo hago para distraerme, lo hago con mis hijos y también lo hago solo, pero desde que empecé a hacer Tik Tok me empezaron a dar, y me pegan mucho, pero bueno…". Así explicó el actor Mariano Martínez, durante su paso por "La Academia" el momento de alta exposición que atraviesa a raíz de su incursión en las redes con videos caseros que lo muestran bailando o cantando, y lo alejan momentáneamente de su perfil de galán de telenovela.

Y agregó: "Hoy, más que nunca, estoy convencido de que estamos de paso; es un paso la vida, no es para ponerse sentimental ni melancólico, pero es una realidad que estamos de paso y sabemos, más que nunca, que de repente, te podés encontrar en una cama o a punto de partir no habiendo disfrutado y te lo vas a reprochar".

Con su presentación, como invitado de Luciana Salazar y Jorge Moliniers, en el ritmo "salsa de tres", el ex de Lali Espósito aportó al rating del programa que conduce Marcelo Tinelli, que también incorporó esa misma noche al trapero L-Gante.

"Yo vivo la vida y lo disfruto, siempre que sea con respeto y alegría. A uno puede no gustarle lo que hace el otro, pero manifestarse con agresividad, con saña o con bullying, se corre el límite y no se entiende si es con humor o no", finalizó su descargo en ShowMatch.