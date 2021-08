Axel mudó su talento a Colombia: es coach en el reality “La Voz Kids”

27/08/2021 - 20:52 Pura Vida

Luego de desempeñarse en varias oportunidades en "La Voz Argentina", Axel llega a formar parte de "La Voz Colombia". El cantautor argentino, quien posee un largo recorrido de éxitos en el territorio colombiano, formará parte en la edición 2021 de "La Voz Kids".

Siendo este uno de los programas de mayor audiencia año tras año, "La Voz Kids" promete una temporada de éxito y excelencia musical. Toda Colombia está preparada para vivir las emociones de las Batallas, las presentaciones en las que los niños demostrarán todo su talento en "La Voz Kids" y con las que buscarán un cupo para avanzar en esta competencia musical.

Axel formará equipo junto al talentoso y consagrado artista colombiano Andrés Cepeda, con quien tiene una gran relación personal hace años, lo cual hace mucho más interesante el complemento de ambos cantautores.

Axel, en declaraciones a Caracol TV confesó que quedó enamorado de Colombia. "Cultural y artísticamente me pude sumergir en un mundo nuevo de ritmos, sonidos y canciones que no conocía. El género que más destaco, el que más me llamó la atención y me generó mucha alegría es el vallenato colombiano", resaltó.

"Hoy me tiene a diario practicando, sumergiéndome en un mundo nuevo.", destacó.

También se refirió a Andrés Cepeda. "En cuanto a mi experiencia junto al maestro Andrés Cepeda todo fue vital, fundamental, porque si no hubiese sido por su grandeza, su generosidad y su talento, mi paso por "La Voz Kids" no hubiera sido lo mismo", indicó.

"Andrés es una persona que te da espacio, sumamente abierta. Es una persona que te enriquece, que te enseña. Un grande con todas las letras. Le voy a estar siempre agradecido por esta invitación y siento que ambos pudimos generar una gran dupla, la cual ojalá se repita en este y otros aspectos", especificó.