La pesadilla de Paulo Londra parece haber llegado a su fin

03/09/2021 - 21:39 Pura Vida

Este viernes, Paulo Londra anotó una gran victoria contra su antiguo sello discográfico después de que un juez dictaminara que el artista de trap argentino de 23 años no tiene más obligaciones de grabación o futuras subvenciones contractuales a Big Ligas.

El anuncio lo hizo Billboard, aunque en realidad después aclararon que "Un juez otorgó a Big Ligas una moción de emergencia para revisar la denegación de la suspensión de la orden que determina la posesión de la propiedad, poniendo una suspensión temporal en el veredicto a la espera de una revisión adicional".

The two-year dispute continues between the 23-year-old Argentine trap artist Paulo Londra and the label he co-founded Big Ligas — for a bit longer, at leasthttps://t.co/kG45tEHmYy