Susana Giménez vuelve a Telefé

05/09/2021 - 02:36 Pura Vida

Con la utilización de la tecnología de realidad virtual aplicada a un reportaje y por primera vez en el país, Telefé Noticias entrevistó a Susana Giménez, quien está cumpliendo con la cuarentena obligatoria tras su vuelta al país.

La estrella número uno de la Argentina fue entrevistada por Rodolfo Barili y Cristina Pérez. Susana contó cómo vivió el coronavirus: "Mi Covid-19 fue grave, yo no me imaginé nunca que era una cosa así. Mi hija lo tuvo al mismo tiempo que yo y no le pasó nada…y bueno yo tuve neumonía bilateral entonces fue horrible. Creo que jamás uno se imagina lo feo que es y las secuelas que te deja".

Luego, la diva fue consultada por sus mayores miedos a la hora de atravesar la peor parte del Covid-19: "El peor miedo fue morirme primero y después que me entubaran, eso me aterrorizaba. Les dije que si me tenían que entubar que me dejen ir porque no quería…ese fue mi mayor miedo y después morirme. El estar sola en tu cuarto te da mucho terror, yo lloraba por todo", respondió.

"Aprendí que hay cosas más importantes en la vida de las que uno se preocupa tanto. La salud es lo primero en la vida…realmente agradezco como me atendieron, como me trataron. Me salvaron dos inyecciones, que son muy fuertes y caras que las consiguieron en el hospital…El día que volví a casa fue como volver a nacer, yo siempre fui sana gracias a dios a pesar de haber tenido mis cosas…son pavadas en realidad".

Sobre su vida personal, Susana comentó: "No estoy enamorada y no me quiero enamorar. Estoy bien con mis cosas, ahora vamos a empezar a trabajar. Hace un año y medio que no hago nada, extraño un poco".

En referencia a su regreso a la tv con su programa, Susana anunció: "El año que viene vuelvo. Creo que vamos a grabar en marzo. No tengo palabras para agradecerle a la gente, yo se que rezaban, de verdad no tengo palabras" "hay gente que no me conoce y escribió cosas maravillosas, gracias, yo sin ustedes no existiría. Fue muy emocionante lo que pasó",

La entrevista presentada por Telefe noticias se realizó bajo una tecnología de punta que permite recrear de manera virtual el decorado y las puestas de iluminación y ambientación, así como el seguimiento de la imagen de las cámaras, aportando un alto nivel de realismo y fluidez. Susana no estuvo físicamente presente en el estudio, su participación fue desde su casa. Gracias a la utilización de este recurso de tecnología de futuro, se logra una verdadera interacción.