Fátima sobre Gilda: "No voy a dejar de hacerla nunca"

Fátima Flórez sale de gira con "Fátima Nacional". El periplo la traerá a tierras santiagueñas el próximo 18 y 21 para presentar su show en el teatro 25 de Mayo y en el Centro Cultural Gral. San Martín (Las Termas), respectivamente. Recorrerá el país con todos los personajes que imita, con un cuerpo de bailarinas, el cómico "Mudo" Esperanza y Maxi Chavarría, Campeón Mundial de Hip Hop en Las Vegas.

"Con muchas expectativas porque siento en el corazón que tengo muchas ganas de volver al escenario, de encontrarme con el público, de que el público también tiene muchas ganas de reírse, de pasarla bien", le dijo a EL LIBERAL en una entrevista telefónica.

Más allá de la amplia galería de personajes que imita y que presentará en "Fátima Nacional", lo destacable será el tributo que Fátima le realiza a la cantante Gilda.

¿Cuál es el legado que dejó Gilda y que tocó en usted para imitarla?

Hago mi homenaje a Gilda que va a estar presente en Santiago del Estero. Yo la hago hace varios años a Gilda. Es un puente de amor tan grande que se produce entre mí y el público en el espectáculo. Su legado es increíble. Pasaron 25 años de su muerte y sus temas se escuchan y bailan cada vez más.

¿Qué cree que logró Gilda con su forma de ser, de cantar y el tipo de canciones que hizo?

Gilda fue una adelantada totalmente en su época. En aquellos años era muy machista también el ambiente de la música tropical y a ella se le exigía otro estereotipo y ella cantó con su dulzura, con su carisma, con unos temas increíbles y llegó al corazón de todos. Su sueño era que la sigan cantando y esto es lo que está pasando. Para mí es un placer y un orgullo interpretarla. De todos lados que me llaman para la gira me preguntan si traigo a Gilda. Voy con Gilda y con este homenaje hermoso.

No es casualidad que usted haya elegido "No es mi despedida" y "No me arrepiento de este amor".

Cuando escuché "No es mi despedida" se me puso la piel de gallina. Por supuesto, no es la despedida sino es el comienzo de seguir y seguir. Tiene (Gilda) un carisma y un ángel tan grande que esto llegó para quedarse. Hay mucha gente que cree en Gilda. Yo también soy creyente de Gilda porque tiene algo muy especial.

¿Qué puntos en común tienen María Fátima Flórez con Myriam Alejandra Bianchi?

No podría decirlo sino van a decir que "se quiere colgar…" Cada artista es único. Mi admiración es muy grande a Gilda. Estoy conmovida con todo lo que pasó (el homenaje en Showmatch). No imaginé tanta repercusión. De todo el país llaman con lo del homenaje. Es un placer hacerla y no voy a dejar de hacerla nunca.