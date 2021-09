MIGUEL MATEOS, 40 AÑOS DE MÚSICA

27/09/2021 - 01:00 Pura Vida

El cantante y compositor Miguel Mateos celebrará 40 años de historia con la música con una serie de conciertos presenciales que iniciará el 9 y 29 de octubre en teatro Gran Rex, en los que hará un repaso por sus emblemáticas canciones "que están en el corazón de la gente", algo que fundador de Zas lleva con orgullo y alegría.

"Mi obra es mi único patrimonio y mi obra son mis canciones; me siento muy afortunado por tener tantas canciones tan representativas de distintas épocas y de distintas situaciones personales en cada persona, no solamente en la Argentina sino también en toda Latinoamérica, que ha sido tan generosa con todos nosotros y donde tengo la suerte de seguir girando", indicó Mateos a Télam.

En estos conciertos, el músico hará un recorrido por su historia, que va desde su presentación masiva en sociedad como apertura de los míticos recitales de Queen en febrero de 1981, hasta este presente que lo encuentra activo con su último álbum "Undotrecua" nominado al Grammy Latino.

"Es una fiesta para mí", dijo Mateos acerca de "40 años", nombre del show que el cantante presentará primero en Buenos Aires y luego en las ciudades de Córdoba y Rosario.

¿Qué representa el reencuentro con tu público tras una pausa obligada?

Me siento un afortunado de ser un artista popular, querido, respetado y de alguna manera también muy consciente a lo largo de todo este tiempo con mi trabajo y por eso de alguna manera muy serio; yo creo que también me he ganado un poco el respeto de la gente a lo largo del tiempo, he tratado para preservarme. Sé que tengo canciones en el corazón de la gente y eso me llena de orgullo y de satisfacción y al mismo tiempo de gran responsabilidad de lo que viene.

¿Cómo vivís el hecho de festejar 40 años de historia con la música?

A lo largo de los últimos 40 años he pasado por dictaduras, por gobiernos radicales, peronistas y cuestiones sociales a nivel nacional y a nivel internacional, y creo que he dado registro en cada uno de esos momentos de las cosas que pasaban a mi alrededor, desde todo punto de vista, así que no siento nostalgia, al contrario es gratificante reencontrarme con mi obra, mirar hacia atrás y ver que realmente sigue teniendo una vigencia muy impactante en la gente. Además porque sigo pensando hacer cosas. Tengo una ópera escrita que se va a estrenar seguramente el año próximo o en el 23 para orquesta sinfónica, para coro, banda y cinco cantantes. Sigo pensando hacia adelante.

¿Antes de ser famoso, pensaste que tus temas podían llegar a ser cantados por tanta gente de distintas generaciones, a través de los años?

Nada es producto del azar, soy un tipo de trabajo, de estudio sigo estudiando, sigo tratando de aprender esta misteriosa materia que es la música. Yo creo en el trabajo, creo en el mérito que se ha puesto en tela de juicio últimamente, y que es en definitiva eso, una mezcla de estudio, trabajo y aprovechar la oportunidad que a uno le va a apareciendo en la vida, más una gran dosis de entusiasmo para seguir, a pesar de los momentos más bajos, porque obviamente a lo largo de 40 años he tenido momentos más bajos, más intermedios.