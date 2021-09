Nicole negó que su novio haya propiciado acercamiento a Cubero

27/09/2021 - 21:44 Pura Vida

Las relaciones con las exparejas parecen comenzar a fluir con más naturalidad en la farándula. Y después de que Carolina "Pampita" Ardohaín visibilizara este año en sus redes sociales el buen clima que reina entre ella y su ex Benjamín Vicuña, ahora fue Nicole Neumann la que hizo un impasse en la disputa con Fabián Cubero, el padre de sus tres hijas, a quienes ya pueden mostrar públicamente en fotos. "No sé si tengo más relación con Fabián, pero por lo menos se van logrando cosas que no podían lograrse hace un montón", expresó la modelo en diálogo con "Implacables" sobre su vínculo con Cubero, en el marco de la Primera Comunión de su hija Allegra, que pudieron compartir juntos, y acompañados por sus respectivas nuevas parejas. Por otro lado, negó que haya sido su novio Juan Manuel Urcera el intermediario para su acercamiento a "Poroto". "Una pareja no me influye en nada si el tema tiene que ver con mis hijas. Acá los protagonistas, de última, fueron mis abogados", dijo Nicole.