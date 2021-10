Raly canta las canciones que marcan su existencia

02/10/2021 - 22:27 Pura Vida

Raly Barrionuevo viene a Santiago para presentar "1972", su nuevo disco, el próximo sábado 23 en el teatro 25 de Mayo. En una entrevista telefónica con EL LIBERAL, evocó su infancia en su casa de Frías y los dolores que le propinó la vida, especialmente en la relación con su padre, Segundo Rosario Barrionuevo, y de cómo sanó heridas y liberó su corazón al reencontrarse con él y comunicarse cantando. De eso trata "1972". Reveló la singular historia de amor de su madre, Olga del Carmen Toledo, y su padre. "Hoy, cuando mi boca alunada de canciones suelta un rezo, un estertor de soledades, puedo verlos sobre la piel de estas canciones a las que me atrevo. Y entonces viajo a 1972 a darlos el abrazo que no pude darles y que hoy les canto", dijo Raly.

¿Viajar hacia 1972 te permitió volver a descubrirte, a sanar heridas?

Sí un poco de todo eso. Me remontó a esos años, en los que traté de ponerme en el lugar de "no nacido", de "nonato" aún, como en la foto de la tapa del disco donde estoy en la panza de mi mamá, porque el chiquito que se ve es mi hermano Daniel. Y fue una reconstrucción muy fuerte porque las canciones oficiaron mucho de amorosas en su momento; la música fue lo que los unió a mi mamá y a mi papa. Él era un bohemio de Esquiú, el pueblo de donde son los dos, aunque mi mamá ya esta trabajando en Frías, y él andaba con su barra en la bohemia. Ahí en Frías se habrán visto en esas reuniones, aunque se llevaban muchos años. Ella le llevaba 12 años, y nació esa relación que con el correr de los años se terminó también por la música y la bohemia de mi padre, supongo. Entonces, viajo hasta ese tiempo un poco para sanar a través de las canciones, porque si esa foto existe es por esas canciones. Eso es maravilloso y a la vez también me pienso en ellos jóvenes. Cuando yo nací, mi mamá tenia 40 años y mi papa 28. Lo primero que me surgió con esa foto fue pegarle una cinta porque estaba cortada. Ese fue el disparador del disco.

El disco ''1972'' es mucho más que la continuidad de aquel ''Radio AM''

"Yo no considero que sea una continuidad del disco 'Radio AM', porque tiene otra cosa menos actoral, es mucho más la vida real viajando a ese tiempo, porque durante 'Radio AM' estaban vivos los dos, y ahora no, por lo tanto, uno también se puede tomar la licencia de sanar sin tener que lidiar con cuestiones delicadas, sin herir susceptibilidades, es un proceso de sanación muy libre y '1972' es un corolario de esa sanación. Por ejemplo en 'A unos ojos', vals, que lo cantaba mi padre mucho mejor que yo, traté de ponerme en la piel de ese muchacho muy jovencito, que le cantó ese vals a mi mamá en aquel momento", reflexionó Raly Barrionuevo sobre todo lo que significa este nuevo trabajo discográfico, en el que revive un reencuentro con su padre.

Y sumó: "La relación con mi padre fue totalmente a distancia, pero siempre aparece gente que son como 'ángeles de la guarda', pero de carne y huesos, como dice la zamba del ángel, que en mi caso fue Mariana, quien fue mi compañera, y ella me enseñó a emprender el camino para conocer a mi padre".

Los recortes de EL LIBERAL tejieron un puente eterno

Cuando Raly Barrionuevo se reencontró con su padre ya "andaba cantando en Santiago, no había accedido al Festival de la Chacarera, que se hacía en Unión Santiago o quizás sí, adonde había estrenado la chacarera de Jacinto", recordó el artista mientras admitió que si bien no sabían qué decirse, su padre había encontrado la manera de expresarle cuánto lo había estado esperando. "Lo visité varias veces. Él tomaba bastante y cuando la emoción lo superaba, se tomaba unos buenos vinos y sacaba todos los recortes de EL LIBERAL adonde yo aparecía. Los tenia guardados como una forma de orgullo silencioso de algo que quizás soñó", reveló.