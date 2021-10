Martín Bossi llega a Santiago con un imperdible show

07/10/2021 - 01:23 Pura Vida

“Martín Bossi Comedy” es el nuevo show del actor y humorista argentino Martín Bossi. Con este espectáculo se presentará este lunes 11, a las 20 y luego a las 22, en el teatro 25 de Mayo. EL LIBERAL sortea entradas para este novedoso show.

¿Cómo vives este regreso a los escenarios y con un show como “Martín Bossi Comedy”?

Estoy emocionado de volver a conectarme con la gente. Estoy emocionado también porque es la primera vez que iré a Santiago a trabajar. Voy con un show que es bendecido porque habla del reencuentro, hacemos una catarsis en grupo y, la verdad, la gente está con muchas ganas de recibirlo. Estoy muy emocionado, contento.

¿Por qué decidiste despojarte de las máscaras y enfrentarte al público a cara limpia?

Hace más de diez años que hago teatro consecutivo. No tengo muchos seguidores por Instagram, pero sí tengo muchos seguidores en teatro. Más de dos millones de personas vieron mis espectáculos en los últimos diez años. Es mucho. El público también va evolucionando. El público que hace diez años iba al teatro y yo les decía ahí viene Messi, Maradona u otro se divertían, pero después de diez años quieren otra cosa, algo más profundo. Hace muchos años que descubrí que la gente antes me aplaudía por no ser yo. Por no ser yo me aplaudían, y eso se empezó a tornar peligroso. Si uno quiere tener una carrera más profunda tiene que despojarse de algunas cuestiones y empezar a ser y no parecerse. Hace rato que mis espectáculos tienen más un atisbo de desarrollo como showman, del entretenedor al imitador.

¿Es más demandante trabajar siendo uno mismo arriba del escenario?

Lo que es muy exigente es a nivel espiritual, porque estoy una hora cuarenta minutos conectado con mil personas, quinientas o cuatrocientas que entran en el teatro, constantemente, llevando a la gente a pensar, a sentir, reírse, sonar. Es un viaje. Lo voy guiando y eso lleva un desgaste emocional. Y la emoción es un músculo también. Lo exigente es el contenido más que hacer una voz en un momento de un monólogo y que la gente se ría, eso es lo menos costoso. Lo que cuesta es ponerle el corazón una hora cuarenta minutos y tener la responsabilidad de llevar a la gente por distintos lugares.

¿Cómo enfrentaste la pandemia en todo este tiempo?

La enfrenté muy mal. Me pegó muy mal. A cada uno le pegó de una manera. Yo, igual quedó claro, soy un bendecido porque tuve comida en la heladera, pude ayudar a mi madre, no tuve un ser querido que haya tenido un desenlace trágico. Les mando mis bendiciones a aquellos compañeros que sí perdieron un ser querido por la pandemia. De repente, perder la libertad y quedarme encerrado en mi casa nunca me imaginé. Nunca imaginé que iba a perder mi libertad de esta manera. Todavía me cuesta mucho procesar aquellos tiempos.