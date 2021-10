Toto Kirzner, el hijo de Araceli y Suar, reveló un episodio horroroso

10/10/2021 - 22:43 Pura Vida

El programa "PH: Podemos Hablar" que conduce Andy Kusnetzoff por Telefé genera esos espacios íntimos en los que los invitados queman algo de su pasado en un improvisado fogón. En ese marco, el actor Toto Kirzner, el hijo de Araceli González y Adrián Suar, relevó que dejaba atrás un abuso del que fue víctima a los 7 años. Sus padres se enteraron de lo sucedido hace un par de años. Él ahora tiene 23, y aunque le dieron la posibilidad de iniciar acciones legales, porque el abusador es un hombre conocido en su exbarrio, él prefirió dejarlo atrás.

"Ya está qué voy a hacer, ya está. Es algo que ya pasó", dijo. Y agregó: "Ahora estoy bien con el tema, lo naturalizo bastante en mi vida cotidiana. Decirlo acá me juega en contra, ¿lo habré dicho bien o mal? No sé de que va a servir que lo diga, pero lo puedo contar libremente".

Sobre el hecho en sí, dijo: "Aquel día, con siete años, quería ir a la casa de mi amigo. En el barrio estaba laburando una persona a la que yo no había visto tanto... Esa persona me empezó a hablar, y en un momento no sé por qué, pero se empezó a oscurecer todo... y me empecé a alejar; él notó que me alejaba y tampoco voy a contar tanto detalle porque es horroroso y no hay necesidad, pero bueno, finalmente ocurre eso espantoso, y lo mismo en otra oportunidad", relató compungido.