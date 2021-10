VIDEO | Leonel Díaz homenajea a las víctimas de Covid-19 con “Siempre estás en mí”

13/10/2021 - 09:37 Pura Vida

La pandemia de coronavirus golpeó a muchas personas con la pérdida de sus afectos, a quienes, en numerosos casos, sus familias no pudieron ofrecerles la tradicional despedida, a raíz de los protocolos sanitarios que buscaban frenar la propagación de la enfermedad, limitando las reuniones presenciales.

Pero si hay una función en el arte es la de transformar, reparar y resignificar un sentimiento. Apelando a su talento para interpretar las palabras que hilvanan las canciones y sensibilizado por la muerte de Analía, una tía muy querida por él, Leonel Díaz, le puso voz a la canción "Siempre estás en mí", escrita por el compositor Luis Soria, quien viene acompañando el trabajo artístico del ex participante de Genios de la Argentina.

"La idea fue de la homenajear a quienes nos ha tocado despedir y también contar lo que se siente al decir adiós a un ser querido", señaló Leonel y compartió las líneas de la canción que resuenan en él cada vez que canta: "A mí la parte que me marcó es la que dice 'recorro nuestras calles buscando en su memoria las huellas de tus pasos que quiero seguir', porque poéticamente me lleva a mi infancia y al tiempo que compartí con esa persona a la que me tocó despedir en medio de la pandemia, que es mi tía, cuya foto forma parte del video que estrenamos junto con la canción".

"Siempre estás en mí" está llena de melancolía, pero también de esperanza, según lo explicó el intérprete santiagueño que prepara su primer disco, donde incluirá este tema. "La canción invita a tener la esperanza de que algún día nos vamos a volver a ver con la gente que perdimos, y pone en palabras esa mezcla de sentimientos con la que quedamos los que seguimos aquí, que es un poco de incertidumbre, quizás de culpa, y a la vez con la sonrisa que nos despierta su recuerdo. La pandemia no nos ha permitido despedir a los seres queridos como culturalmente lo hacíamos, y un poco te deja ese huequito que no sabes con qué llenar. Uno como compositor, y en mi caso como intérprete busca explayarse y transmitirle a la gente un poco de esperanza", resaltó Leonel. La canción y el video ya están en las plataformas digitales.