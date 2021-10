Verónica Ojeda se metió en el escándalo de infidelidad entre Wanda, Mauro y la "China" Suárez: "Ella me hizo lo mismo"

22/10/2021 - 03:48 Pura Vida

El culebrón mediático por la supuesta infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara, con la María Eugenia "la China" Suárez no deja afuera a nadie y cada vez son más los actores que deciden opinar.

Al "drama" del espectáculo, que tiene en vilo al mundo se sumó ahora la opinión de Verónica Ojeda, quien disparó contra la empresaria con munición pesada y le recordó un episodio que vivió con Diego Maradona en 2006.

"Ella me hizo lo mismo", disparó la ex de Maradona sobre Wanda, cuando le preguntaron por el escándalo con la "China". En un mensaje de voz que le envió al periodista Daniel Ambrosino y que pasaron al aire en América Noticias (América TV), Ojeda se despachó contra la ex de "Maxi" López.

El periodista recordó que en el verano de 2006 en Mar del Plata, Wanda y Maradona coincidieron durante la fiesta de la revista Gente.

"En el 2005 yo ya estaba de novia con Diego, y si esto pasó en el verano del 2006, ese fin de semana Diego se había ido a la fiesta de la revista Gente con Alejo Clérici, Yo me enteré de todo por la tele", relató Verónica.

Lejos de ser empática, la ex de Maradona resaltó que lo que Wanda le hizo a ella aquel verano, es similar a lo de Eugenia la "China" Suárez.