Romano se pone en la piel de Ferro Viera

24/10/2021 - 21:17 Pura Vida

Esta semana Amazon Prime Video estrenará la serie "Maradona: Sueño Bendito", que en la Argentina se verá por la pantalla de Canal 9. Y no solo el público está ansioso por ver esta biopic, sino también sus protagonistas, quienes asumieron el desafío adicional de ponerse en la piel de personajes contemporáneos, salvo algunos casos, como el propio Diego Armando Maradona, quien falleció el año pasado, aunque había dado el visto bueno para su serie.

Esta vez, fue Gerardo Romano, quien interpreta a Carlos Ferro Viera, amigo de Maradona, el que compartió un adelanto con el programa "Implacables". "Fue una buena experiencia. Rara porque generalmente cuando uno hace personajes, son de ficción. En este caso, el personaje es una persona que vive y que se puso en contacto conmigo… tuvimos una charla, muy agradable. Carlos Ferro Viera, quien conoció a Diego en la cárcel y era un compañero de consumo de cocaína", contó.

"Uno hace un personaje y lo busca porque siempre es enriquecedor. Él tenía tics, gestos e impulsos propios de alguien que tiene esa aceleración o que la ha tenido", contó y agregó: "Yo hablé con él porque le hice lugar a su deseo, y que se quedara tranquilo que lo iba a hacer con honestidad. Amazon tiene un guion y yo tengo que hacer eso. Puedo usar la relación con él para nutrir el personaje, pero no voy a hacer escenas que él me contó y que Amazon no puso".