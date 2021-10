Huguito Flores, un "gigante pequeño" que cautiva al país

26/10/2021 - 21:24 Pura Vida

Huguito Flores vive un presente de gloria que, según sus palabras, lo sorprende. "Es un presente artístico muy lindo, no lo esperaba. Sí he trabajado muchos años para esto, pero no lo esperaba así. La verdad que me sorprendió el vuelco de la gente hacia mi música", dijo el músico de la movida tropical que con su visita a la redacción de EL LIBERAL inició un segmento de shows en vivo que a lo largo de esta semana acompañarán la mañana de los santiagueños, en el marco de la celebración por el 123º aniversario de EL LIBERAL.

Hace diecinueve años que está en la movida. Integró El Súper Quinteto y también El Súper de Oro hasta que, desde hace cuatro años, se lanzó como solista. "No pensé que la gente se iba a volcar masivamente hacia mi música como lo están haciendo ahora. Vivo un presente muy bonito, muy lindo", indicó el cantante nacido en Campo Gallo.

Huguito fue uno de los pocos artistas santiagueños que trabajó en forma sostenida durante la pandemia hasta que tuvieron que hacer un parate por un año a raíz de la situación epidemiológica en el país. "Veníamos en ascenso permanente con más de dieciséis shows en Buenos Aires y doce o quince bailes en Santiago del Estero los fines de semana. Éramos el grupo que más estaba trabajando. Me llamó la atención que nos llamaran de todos lados. Luego la pandemia nos estancó un año", resaltó a EL LIBERAL.

Contó que tomando los recaudos impuestos por el protocolo, grabaron un disco que, tal como lo precisó, fue el "más escuchado a nivel país. Con esta placa alcanzamos un Disco de Oro y un Disco de Platino. Tuvo más de 18 millones de reproducciones ya que la gente, en todo ese encierro que tuvo, consumió mucho nuestra música".

Luego vendría "Gigante pequeño" que por motivos de la pandemia "no pudo ser bien presentado. Al primero lo habíamos presentado antes de la pandemia y tuvo la suerte de que durante la pandemia lo escucharan masivamente y por eso se nos dio el Disco de Oro y el Disco de Platino. Es un disco muy bonito que está saliendo muy bien y se encuentra en todas las plataformas digitales. Somos el grupo de Santiago del Estero con más escuchas en el país. Tenemos más de 130 mil escuchas mensuales. Eso es, gracias a las plataformas que hoy nos dicen dónde nos están escuchando, que nuestra música se escuche en Chile, España, Italia, Uruguay, Bolivia y Paraguay, entre otros. Estamos muy felices con esa repercusión que ha tenido".

Y la buena fortuna sigue acompañando a Huguito Flores, El Súper. Con la apertura de los bailes, su agenda está plena hasta febrero, con conciertos en todo el país y el mega show que preparan para el 4 de diciembre en Buenos Aires. Además, ya prepara su tercer disco.

"El público me ha levantado el pulgar haciendo un reconocimiento a mi trayectoria. Me pregunto si por qué eligieron nuestra música. Y es porque hoy no están saliendo muchos grupos de la movida tropical. A nivel nacional, nuestra música es muy distinta. No es la guaracha clásica de Santiago del Estero. Es una fusión. Nuestra música es distinta y familiera. Nuestra música pasa más por lo romántico y lo divertido", puntualizó Huguito, autor de más de sesenta y cinco temas.