"Alito" Toledo le ganó la batalla al coronavirus

La vida golpeó duro a Alfredo "Alito" Toledo, cantautor de Los Manseros Santiagueños. Contrajo Covid-19 y, sacando fuerzas de flaquezas, pudo sobreponerse y seguir adelante tras un mes de internación domiciliaria y cuidados intensivos.

Hoy, a salvo, agradece a Dios, a su familia, amigos y médicos que lo asistieron en este momento tan difícil que le tocó atravesar y lo confinó en su casa del barrio Bánfield, en La Banda. Y, con la pasión que lo caracteriza, retomó sus actividades con la legendaria banda folclórica que integra con Onofre "Negro" Paz y Hugo Reynoso.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, habló acerca de cómo enfrentó al coronavirus y de la ya recargada agenda de conciertos presenciales que arrancará el próximo 3 de diciembre, en el porteñísimo Teatro Broadway y continuará en los espacios festivaleros de enero y febrero entre Jesús María y Cosquín, en Córdoba, y en el Festival Nacional de La Salamanca, en La Banda, su amada ciudad natal.

"A mí me contaron todo. Estuve muy mal, muy mal. Estuve con una internación domiciliaria. He tomado la decisión de no ir a internarme. Lo he hecho en mi casa. Gracias a Dios hoy estoy vivo. Le agradezco al Señor. He pasado momentos muy tristes. Muy feo. Pasó ya más de un mes y, gracias a Dios, estoy muy bien", relató.

Toledo contó que le inyectaron "cuarenta inyecciones. Fue muy doloroso todo lo que me pasó. Me emociona, me pone triste el haber vivido esas cosas", remarcó Toledo.

Remarcó las atenciones que recibió de su familia. En ese sentido, destacó las atenciones de su hija Sabrina y su novio Ramiro, "quienes han contraído también pero no han tenido ningún síntoma. Ellos fueron los que me cuidaron constantemente".

"Solo me queda agradecer a los que han estado conmigo. Hago público mi reconocimiento al Dr. Antonio que estuvo todos los días en mi casa. Quien también estuvo atento conmigo fue el paramédico Ricardo "Gringo" Casares", destacó el músico santiagueño en su entrevista con EL LIBERAL.

Su familia fue fundamental en esta instancia que le tocó vivir. En ese sentido, citó a sus hijos Marcelo, Sabrina y María Julia. "Un párrafo aparte para mi señora Cecilia. Ella estuvo aislada junto con nuestro bebé, Eleonora. Quiero agradecerles a todos ellos por todo el amor, el cariño y la contención que me han brindado. Todo ha sido muy triste. Además de las cuarenta inyecciones también me han puesto siete veces oxígeno", puntualizó.

El mensaje

"Alito" aconsejó, fundamentalmente, a cuidarse. "Mi mensaje sobre esta enfermedad es que no sabemos ni cuándo ni a dónde. Soy una persona que siempre me he cuidado y no sé a dónde y cómo apareció la enfermedad en mi caso. Le pido a la gente que se cuide de esta enfermedad y que no, porque ahora estamos un poco más liberados, se descuiden. Sigamos cuidándonos porque sigue la enfermedad. Está, un poco menos pero está. Lo mismo dicho por mis médicos, que realmente los adoro, los quiero y no me voy a olvidar nunca de todo esto", remarcó.

Show en Buenos Aires

Por otra parte, "Alito" confirmó que junto con Onofre "Negro" Paz y Hugo Reynoso reaparecerán en un tablado el próximo 3 de diciembre.

La función presencial será, con la implementación de los protocolos establecidos por la pandemia del coronavirus, en el porteñísimo Teatro Broadway.

Esa noche estará como invitada especial Flor Paz, quien acompañará a su padre Onofre con la interpretación de un repertorio propio.

El Teatro Broadway será el puntapié inicial de una serie de actuaciones presenciales que realizarán durante los meses de enero y febrero.

En ese sentido, Los Manseros Santiagueños están confirmados para los festivales cordobeses de Jesús María y Cosquín.

Posteriormente, en febrero, vendrán a La Banda para actuar en el Festival Nacional de La Salamanca, encuentro organizado por el municipio local.

"Estamos felices de dar la noticia de nuestro regreso a los escenarios el próximo 3 de diciembre", resaltó "Alito" a EL LIBERAL.

"Vivimos y sentimos nuestro canto, ese canto que nos identifica y defiende la identidad del santiagueño, con el que le cantamos a las cosas simples pero profundas de la vida. Eso nos llena de orgullo", indicó.