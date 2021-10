Palito dice "gracias y adiós"

30/10/2021 - 21:16 Pura Vida

El cantante y compositor Ramón Palito Ortega inicia su despedida de los escenarios con un show en el Luna Park el próximo sábado 11 de diciembre, que será el puntapié inicial de su gira "Gracias" por las principales ciudades del país.

El acontecimiento, en el que Ortega estará acompañado por una gran orquesta, se perfila como el adiós musical definitivo entre el músico y su gente a los 80 años y después de más de 60 transitando el mundo del espectáculo.

"Siento que estoy dando un adiós desde los escenarios... con un sentimiento profundo de gratitud hacia la gente; como decía Gustavo Cerati, lo único que puedo decir es 'gracias totales'", dijo Palito a Télam.

Nacido en 1941 en un ingenio azucarero de Lules, sobre la periferia de la ciudad de Tucumán, Ramón Bautista Ortega llegó a Buenos Aires en 1956, apenas derrocado el peronismo. Trabajó de mozo, limpiador y vendedor de café, hasta que se ganó sus primeros pesos en la actuación haciendo imitaciones de Elvis Presley en fiestas de sociedades de fomento como las de Berazategui y Quilmes.

De ahí al éxito pasaron algunos años, la vida en la pensión, los desaires y la voluntad inquebrantable.

"Yo aparecí en un momento en el que en nuestro país había un vacío de todo aquello que fueran figuras populares, fundamentalmente a partir de una connotación sociopolítica, porque tras el derrocamiento de Perón no quedaron muchas figuras con capacidad de proyección y creo que en ese marco la música fue, de alguna manera, el trampolín para lanzar a muchos artistas, con los que la gente pudo comenzar a identificarse", reflexionó.

Y agregó: "Yo siempre sentí que representé la aspiración de todos los pibes del interior, que soñaban con venir a Buenos Aires a hacer lo suyo y trascender, esos chicos del interior que nos sentíamos bastante desanimados, porque yo llegué a Buenos Aires en una época en que pasabas por un bar y te gritaban cabecita negra".

"Hay toda una connotación social en esto, al provinciano en esa época lo trataban de cabecita negra y le hacían el vacío y entonces me parece que cuando a mí me empezó a ir bien hubo toda una generación que empezó a sentirse reivindicada. Cuando yo iba a los primeros clubes, yo me daba cuenta de que el público era gente del Interior que festejaba que a un provinciano le empezara a ir bien en una ciudad que discriminaba al provinciano", señaló Ortega.

Palito destacó aún otros aspectos, que tienen que ver con el tipo de canciones que hacía y transformaba en hits, a las que llama "rítmicas". "Más allá de la música, que es un factor muy poderoso, siempre pensé que yo tenía que cantar para que cantara la gente. Yo no pensaba en el lucimiento personal, sino que me gustaba fundirme en un coro que venía desde la gente y me sentía uno más desde el escenario".