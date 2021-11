Un regreso no tan paranormal pero estimable de la saga

01/11/2021 - 00:08 Pura Vida

Por Heraldo Pastor

Especial EL LIBERAL

Hace mucho que no veía un "mockumentary" o falso documental. Y que me guste. Había abandonado este subgénero básicamente por dos razones: el uso de la cámara en mano (recurso usado en la mayoría de este tipo de películas) tiende a marearme y producirme náuseas; por otra parte, las tramas, sustos y otros trucos narrativos repetidos infinitamente tiende a marearme y producirme náuseas.

Fenómenos paranormales

En particular, la saga de "Paranormal activity" (2007), iniciada por Oren Peli, fue derivando desde el planteo original, donde realmente se centraba en fenómenos paranormales que perturbaban a una familia en su casa, hacia el satanismo. Esta nueva realización, que tiene a Peli como productor ejecutivo, directamente abandona la premisa original como eje y va de lleno a la cuestión de lo sectario. La protagonista, Margot, quiere filmar con dos amigos un documental en el que narre una parte misteriosa de su propia historia familiar. Esto la va a llevar a una comunidad amish, donde supuestamente vivió su madre. Y aclaremos antes que los amish no son una secta, pero aquí la trama los percibe como tal, en correspondencia con una percepción habitual en el terror, que describe como amenazante a todo grupo diferente al común. Incluso, "Paranormal activity: Next of kin" abreva en el miedo a lo rural, como lo salvaje, ajeno a la seguridad de lo civilizado, tensión que es la esencia del llamado "folk horror" o el gótico rural.

Esta realización del estadounidense William Eubank (sobre un guion de Christopher Landon) cae en un par de fallos en cuestiones elementales que hacen a la ilusión de realidad que supuestamente se busca en un falso documental. Aparte de que no se explica en un epígrafe cómo se supone que llegan a nosotros las imágenes registradas por los protagonistas, la filmación tiene el montaje propio de una narración cinematográfica común, no de un registro espontáneo, se incluyen subtítulos para indicar los días de los eventos, y hay música incidental (estridente, claro) para acompañar los sustos. También se da la situación inverosímil (habitual en otros exponentes del "mockumentary") de que los personajes sigan grabando y no tiren la cámara en situaciones de amenaza para su vida

Rasgos negativos

Señalados estos rasgos negativos, que podrían haberse evitado, veamos qué hace todavía disfrutable en "Next of kin". Lo primero es que no hace falta haber visto los capítulos previos de la saga. Funciona independientemente (aunque deja el nexo para –¡oh Dios!– una nueva seguidilla de capítulos). Lo segundo es que sin ser una trama novedosa, está trabajada con una dedicación que se agradece y es digna de destacar. Es más, como buen exponente de cine de género, se aprovecha la previsibilidad para crear tensión. Ya sabemos que la visita de Margot y sus amigos a la granja de los amish, apartada de alguna zona urbanizada, sin tecnología disponible (ni siquiera electricidad, rechazada por esa comunidad), no va a salir tan bien como esperan, y que más bien parece que van a caer en una trampa. A este respecto, cabría preguntarse por qué los antagonistas de esta aventura dan tantos rodeos para lograr su propósito; pero, bueno, la dilación en un relato contribuye al suspenso.

La historia

La historia no es tan básica como en otros falsos documentales, en los que queda la sensación de "hecha con dos dólares". El relato es paulatino, se toma su tiempo para presentar los personajes, la trama, y avanza lentamente, incorporando de a poco elementos que producen extrañeza en los protagonistas (y con ellos en el espectador): desde las interesantes costumbres de esa comunidad religiosa hasta detalles inquietantes como luces en el bosque en medio de la noche, espacios prohibidos en la casa (típico del gótico clásico) y muchos otros. El elenco cumple a la perfección en su función de crear empatía con los protagonistas de la aventura y perturbación con los antagonistas; hasta los niños, que pueden aparecer tanto tiernos como espeluznantes.

Pero donde se nota más la dedicada labor de la realización es en la planificación de muchas escenas. En los mejores films de metraje encontrado, es necesario coreografiar milimétricamente los movimientos de los actores y la disposición de la cámara, a veces en mano, a veces fija. "Next of kin" tiene varios momentos (algunas caídas, por ejemplo) en los que esa planificación brilla y permite lograr un verdadero efecto de realidad, además de un gran impacto emocional. Por esto solo, más allá de los pros y contras señalados, aunque la película no vaya precisamente a pasar a la historia por su originalidad, puede verse y disfrutarse.

Algunos datos

Paranormal Activity: Next of Kin es una película de terror sobrenatural con metraje encontrado en Estados Unidos dirigida por William Eubank, escrita por Christopher Landon y producida por Jason Blum y Oren Peli. Sirviendo como la séptima entrega y un reinicio de la serie Actividad paranormal, la película está protagonizada por Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert, Henry Ayres-Brown y Tom Nowicki.

Aunque Paranormal Activity: The Ghost Dimension se promocionó como la última entrega de la serie original, Paramount Pictures anunció en junio de 2019 que se estaba desarrollando una séptima entrega, con Blum y la creadora de la franquicia Peli. Landon fue contratado para escribir el guión a principios de 2020, mientras que Eubank fue anunciado como director de la película en febrero de 2021. El elenco se anunció en marzo de ese mismo año y la fotografía principal concluyó en julio de 2021.

Actividad Paranormal: Next of Kin fue lanzado en los Estados Unidos en Paramount+ el pasado 29 de octubre de 2021. La película estaba originalmente programada para su estreno en cines el 19 de marzo de 2021, pero se retrasó hasta el 4 de marzo de 2022 , debido a la pandemia de Covid-19.

En febrero de 2021, se anunció que la película se lanzará exclusivamente en Paramount+.

En mayo de 2021, el director ejecutivo de ViacomCBS, Robert Bakish, dijo que la película se estrenaría antes de finales de 2021. En septiembre de 2021, el estreno de la película se trasladó oficialmente para el pasado 29 de octubre de 2021.

Con la apertura, en forma paulatina, de las salas de cine en el mundo, este filme está llamado a convertirse en una producción taquillera.