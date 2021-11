Un santiagueño, en la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos

04/11/2021 - 21:07 Pura Vida

La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía" celebró su 74° aniversario con una serie de encuentros virtuales que derivaron en la grabación del bolero "Sabor a Mí", con la participación de Rafael Basurto Lara, maestro internacional mexicano del bolero, y última voz del Trío Los Panchos, además de Nadiah Demarco, cantante argentina, cuyo video se estrenará mañana en las redes del Ministerio de Cultura de la Nación.

El santiagueño Jorge Díaz forma parte del elenco estable de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos desde el 2006, adonde llegó a través de un concurso, y a lo largo de todos estos años tuvo la satisfacción de interpretar incontables obras y acompañar a artistas como León Gieco, Patricia Sosa, Lito Vitale, y la "Trova Rosarina".

Para esta nueva obra colectiva, grabada por cada integrante en sus casas, y mezclada y masterizada por Gerardo Kesler y Cristian Alderete, Jorge aportó el alma del cajón flamenco. "Fue una experiencia magnífica conocer al maestro Rafael Basurto Lara, más allá de la virtualidad, el hecho de poder dialogar con él y que nos compartiera su experiencia fue algo muy lindo e inesperado para todos", contó el santiagueño a través del whatsapp.

Si bien Jorge Díaz nació en la "Madre de Ciudades", siendo chico debió emigrar a Buenos Aires junto a sus padres, en busca de un tratamiento para el glaucoma congénito que padecía. Mientras la vista lo acompañó, estudió música, con partitura, aunque se siente "músico de cuna". "Mi primer regalo fue un bombo legüero, que prácticamente era más grande que yo. Además, fui bailarín de folclore, y en la adolescencia empecé a tocar la batería, porque también me gustan otros estilos musicales como el rock, el pop, la música clásica, el tango... soy un collage musical", comentó.

Si bien tocaba el trombón y el eufonio, su patología lo obligó a volcarse a la percusión. "Tras algunos años tocando el eufonio, mi presión ocular comenzó a verse afectada, y como ya no había medicamento con el que pudiera tratarme, porque terminaría afectando otros órganos, los médicos me recomendaron dejar de tocar esos instrumentos. Pedí el pase a percusión en la banda, me tomaron un examen y quedé", dijo.

Más allá del instrumento que toque, Jorge Díaz parece respirar música. Sigue perfeccionándose y tomando clases como, ahora, que inició las de saxofón, y teclado.

Hace rato que no regresa a Santiago, provincia de la que le quedó un recuerdo imborrable cuando actuó en el Fórum en el 2014. "Santiago es parte de mi alma", remarcó.