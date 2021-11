Paulo Kablan es mejor periodista que cocinero y lo mostró en el debut de “MasterChef Celebrity”

09/11/2021 - 20:25 Pura Vida

El arranque de la tercera temporada de MasterChef Celebrity logró 20.1 puntos de rating, un punto más que el debut de la segunda entrega y 3.7 puntos por encima del debut en la pantalla de Telefé, y ya dio señales de que será una emisión entretenida, por el abanico de personalidad que conforman el elenco.

Sin tiempo para el precalentamiento, uno de los participantes que se probó en la cocina, sin buen resultado fue el periodista de policiales Paulo Kablan, quien hizo equipo, en el primer programa, con Charlotte Caniggia, Luisa Albinoni y Cathy Fulop, compañeros a los que tampoco les fue bien con el desafío que consistía en preparar un menú de un día en un crucero.

"Los jurados son un monstruo cada uno en lo suyo, de primerísimo nivel. Cuando te acercás a llevarles tu plato cada vez te vas haciendo más chiquitito", había anticipado el panelista del programa "Cortá por Lozano", en diálogo radial con "Por si las moscas". Al tiempo que destacó que la sorpresa de esta edición será Germán Martitegui: "En particular creo que Martitegui -si bien sigue siendo el más estricto- vamos a ver un pasito más. También entre ellos tres, algo más divertido y creo que de Germán vamos a descubrir algo más divertido".

Sobre su paso por el certamen, en el que ya protagonizó un corte en uno de sus dedos tratando de preparar un pescado, contó que se lo verá "pucherear". "A mí me enseñaron que cuando tengo que llorar, lloro. A mí me tiran un familiar, un nombre, yo puchereo enseguida, con mi familia enseguida me emociono. Me tiembla el mentón y me pongo a llorar. Y si, soy llorón, soy así", se confesó.

Por otra parte, a cerca de su perfil como competidor, señaló: "Soy el mejor asador de la Argentina y alrededores, también soy muy bueno cocinando al disco, eso me lo creo muy bien. Y después es cuestión de aprender. Lo que es gourmet aprendo muchísimo, tengo a mi hijo que es chef y gracias a eso como muy bien, pero lo demás es aprender".