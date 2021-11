Emilia Mernes reveló cómo una relación llegó a afectar su salud

14/11/2021 - 21:08 Pura Vida

La cantante entrerriana de 25 años estuvo hace poco en boca de todos por los rumores de romance con el trapero Duki. Pero antes, Emilia Mernes había ganado popularidad por ser integrante de la banda Rombai, y también por ser la jurado de la versión digital de "La Voz Argentina", con los participantes que iban siendo eliminados del certamen oficial. Lo cierto es que invitada al programa "PH: Podemos Hablar" sacó a la luz un costado de su vida muy poco conocido, cuando el conductor Andy Kusnetzoff invitó a que diera un paso al frente todos los que sentían que "debían perdonarse algo".

"Me perdono por una relación muy tóxica que tuve donde la pasé muy mal. Me acuerdo que realmente no estaba bien, hasta bajé diez kilos, y todo mi alrededor estaba muy preocupado por mí", dijo. Y explicó que se sintió "manipulada" durante el noviazgo, y aunque su entorno le advertía que debía cortar el vínculo, no encontraba la manera de salir de ese círculo vicioso. Al respecto contó: "Le pedí perdón a mis papás y amigos porque pasaron todo eso conmigo, claro que me acompañaban de corazón, pero yo no estaba bien, esa persona hacía lo que quería conmigo".

Emilia estuvo en pareja con su ex compañero de Rombai, el uruguayo Fernando Vázquez, y también se la relacionó con el delantero brasileño Neymar.