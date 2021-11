16/11/2021 - 22:02 Pura Vida

El reconocido actor y realizador Mel Gibson se hará cargo de la dirección de la quinta entrega de "Arma mortal", que también protagonizará junto a su famoso compañero de franquicia, Danny Glover, luego de que en julio pasado falleciera el cineasta Richard Donner, quien ya se encontraba trabajando en el proyecto.

Según informó el sitio The Hollywood Reporter, la producción de cinta -cuyo título en inglés será "Lethal Finale"- había quedado en pausa tras la muerte de Donner, responsable de las anteriores películas de la saga y de otros filmes como "Superman" (1978) y "Los Goonies" (1985), a los 91 años.

Por ese motivo, Gibson, que dirigió la aclamada "Corazón valiente" (1995) y "Apocalypto" (2006), tomará el mismo rol para la que será la última aparición de la dupla de amigos-policías que inició con Glover en los roles de Martin Riggs y Roger Murtaugh desde 1987.

Si bien la idea de Warner Bros. de desarrollar una nueva entrega de "Arma mortal" se venía discutiendo tiempo atrás, la compañía recién le dio luz verde a la producción cuando se confirmó que el elenco original y el director regresarían, esta vez con un guion a cargo de Richard Wenk (autor del libreto de "16 Calles", el último filme de Donner, y de "El justiciero" -2014-).

La entrega, que buscará mantener el espíritu de las cuatro películas anteriores, estará producida por Dan Lin junto a Shule Donner, la viuda del realizador.

En un evento de la industria realizado el domingo pasado, Gibson señaló en diálogo con la prensa que antes de su fallecimiento, Donner estaba "desarrollando el guion y se encontraba bastante avanzado".

"Un día me dijo 'escuchame, si pasa algo, vos te vas a encargar'. Y yo le respondí "callate". Sí sucedió, y él me había pedido que lo hiciera en su momento. No dije nada, pero también se lo había comentado a su esposa, al estudio y al productor", agregó.