Gieco repasa su carrera en "La amistad", tema con Santaolalla

León Gieco, figura protagónica de la música popular argentina que hoy cumple 70 años y será celebrado con conciertos gratuitos, estrenó "La amistad", tercera canción del álbum que publicará en 2022 y primera que refiere a ese vínculo, pero que inscribe en una tradición propia basada en componer a partir del "tiempo vivido y compartido".

"Creo que todas las canciones están hechas de tiempo vivido y compartido. Es más, lo compartido está dentro de lo vivido, pero nunca había abordado el tema de la amistad en las canciones hasta componer este tema", repasó Gieco con Télam.

La canción que comparte con su amigo Gustavo Santaolalla y que incluye un coro familiar, es el tercer adelanto (después de "Todo se quema" y "Alimentación.com") de una nueva placa que publicará entre fines de abril y principios de mayo próximo, y con la que interrumpirá un silencio discográfico de una década.

¿Con "La amistad" y al sumar, además, a descendencias en los coros, es una manera de hacer balance de tu propio andar?

El sumar hijes y nietes en esta canción tiene que ver con que estuvo realizada e inspirada en eventos más familiares y más íntimos, y son les hijes quienes te enseñan a ser padre y madre, y la amistad como el amor se fortalece con ellos, en el trabajo de todos los días, en ese camino que aún falta recorrer, seguir aprendiendo, seguir preguntando, investigando, porque aún no ha llegado a destino y nunca llegará. Porque cuando se termine mi camino, elles seguirán caminando el resultado del amor y el respeto que hubo, y así se pasará esa posta eterna. Algo así como "ahora seguí vos, yo ya no puedo".

¿Qué significa Gustavo Santaolalla?

Antes de que me propusiera hacer mi primer disco, nos habíamos conocido en unas circunstancias especiales. Yo trabajaba en Entel como telexista internacional y lo escuché en una entrevista en "Modart en la noche". Tras ese reportaje, me anoté para estudiar y aprender con él escuchando música y me mostró los sonidos de Joan Baez, Bob Dylan, Crosby, Stills & Nash, pero también de Jaime Torres. Por entonces, Alain Debray (seudónimo de Horacio Malvicino) me ofreció grabar canciones de los Bee Gees en castellano para la RCA y Gustavo me dijo: "Hacé eso, pero aquí no vengas más. Te estoy proponiendo grabar tus propias canciones". Lo pensé, me descompuse varias veces y pasaron tres meses y le propuse "hagamos el disco" y "El país de la libertad" fue la punta de lanza de una carrera que sigue hasta hoy gracias a él.