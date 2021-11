Juana Viale y una nueva defensa a “La China”: “No se habla de lo más importante, que es lo que hizo el hombre”

22/11/2021 - 10:16 Pura Vida

Juana Viale fue entrevistada por Implacables y dio una tajante versión acerca del motivo por el cual no opina del escándalo que se desató por la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara, con Eugenia "La China" Suárez.



En ese sentido, si bien no defendió a Eugenia, que fue su cuñada durante un breve tiempo, dijo que le parece terrible el trato que se le da al tema en los medios, porque hablan de una mujer y madre y no del hombre infiel.

“No creo que haya ni buenos ni malos, y no me parece lindo lo que sucede, de apuntalar a alguien. Me parece que acá no se está hablando del caso más importante de este trinomio que es el hombre. No sé si dijo que estaba separando, no me interesa el tema, pero no me gusta la violencia”.



“Además de ser mujer, es madre, tiene niños en el colegio… Hay un montón de temas que la frialdad de la tele a veces se olvida de todo ese entorno”, agregó, señalando que se negó a invitar a personas que opinen sobre el tema en su mesa.