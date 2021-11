Cuatro mujeres llevan hits de otros género al folclore

22/11/2021 - 20:28 Pura Vida

Las artistas platenses Marián Betervide, Vilma Wagner, Coti Salamanca y Mariel Olguín formaron La Bestia Folk, una singular experiencia sonora capaz de llevar hits de otros géneros musicales al folclore que en enero llegará a la Peña La Salamanca de Cosquín.

"La bestia pop" de Los Redondos, "La vida es un carnaval" de Celia Cruz, y "Será que no me amas" popularizada por Luis Miguel, devenidas en chacareras; "No me arrepiento de este amor" de Gilda en versión cueca; o "De música ligera" en tiempo de zamba, son algunas de las llamativas audacias que asume el cuarteto.

"El criterio de repertorio es que sean lo que solemos denominar 'hits'. Pero de todo lo que probamos sólo queda una parte. Aquella canción que sentimos lograda porque suena orgánica en el folclore, que no pierde nunca la identidad original es lo que va definiendo nuestro repertorio", explicó a Télam la cantante y compositora Marián Betervide.

Y su colega y compañera Mariel Olguín aporta: "'La Bestia Folk' nace básicamente jugando con la música. De un momento a otro esto de transgredir los límites simbólicos que tiene cada género se vuelve una pregunta: '¿y qué pasa si rompemos las reglas?'". Ella misma se responde: "Y ahí comienza la búsqueda más 'seria' -aunque tiene más de divertido- y comprometida, ya que los criterios que tenemos para este proyecto tienen que ver con lo musical y todo aquello que lo completa, como lo visual, lo poético y las ideas que transmitimos".

¿Esta desprejuiciada reunión es fruto de los nuevos tiempos y del auge de los feminismos?

Totalmente. Todo movimiento que interpela a nivel social, tiende a repercutir en las expresiones artísticas. Esta banda se armó en momentos que estábamos luchando por la aprobación de la Ley de Cupo en los Escenarios y fue clave al momento de pensar con quiénes, qué repertorio, y de qué forma queríamos trabajar.