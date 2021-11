Esta noche, Susana y Wanda, por Canal 7

23/11/2021 - 01:22 Pura Vida

La escandalosa crisis matrimonial que protagonizaron la mediática Wanda Nara y Mauro Icardi, a raíz de una infidelidad del futbolista del PSG con la actriz argentina Eugenia la "China" Suárez sigue dando que hablar, pese a que la pareja ya confirmó la reconciliación. Y prueba de ello es la decisión que tomó la diva de la televisión, Susana Giménez de viajar a París para debutar con Wanda en "Invitada de honor", el ciclo de especiales que emitirá Telefé y que se verá de manera completa por la plataforma Paramount+.

Y para generar aún mayores expectativas, el canal de las pelotitas ya compartió a través de Teleshow un adelanto en imágenes de la participación de Mauro Icardi en este encuentro entre mujeres. La fotografía difundida lo muestra sentado junto a Wanda, mientras Susana parece estar escuchando atentamente lo que el futbolista tiene para decir. En realidad, el público, que siguió a través de las redes sociales y los programas de espectáculos el "Wandagate" -como se dio en llamar la escandalosa separación- está esperando que la pareja cuente más detalles sobre la infidelidad de la que habló todo el mundo. Porque al tratarse del futbolista de uno de los equipos más importantes del mundo, el mismo al que arribó Lionel Messi este año, incluso los programas de televisión y las revistas dedicadas al deporte se hicieron eco de la coqueteo virtual entre la "China" e Icardi, que tuvo luego un encuentro presencial en París.

Lo que se sabe es que Icardi le pedirá públicamente perdón a su mujer y madre de sus dos hijas, Francesca e Isabella, por la situación que la hizo vivir, aunque se desconoce qué es lo que dirá sobre la actriz Eugenia Suárez, quien también dio una entrevista al conductor Alejandro Fantino, que se emitirá pronto por Star+, otra plataforma.

El encuentro entre Susana Giménez y Wanda se desarrolló a lo largo de tres jornadas de grabación, en las que recorrieron París y también fueron a la cancha a ver jugar a Mauro en el París Saint-Germain. La empresaria subió videos y fotos a su cuenta de Instagram junto a la conductora. En imágenes se ve cómo Wanda y Susana alentaron al PSG tomando una copa de vino y esperando por la entrada de Mauro.

La diva se sorprendió por el apoyo de los hinchas locales al equipo galo, ya que encendieron bengalas rojas e iluminaron la noche parisina. "¿Es porque van ganando?", preguntó Giménez, a lo que Nara asintió. "El vinito que me tomé, que le robé a Susana...", dijo en otra de sus historias Wanda, mirando fijo a la cámara, y la conductora contestó: "No, no tomaste nada...".

Hay mucha expectativa porque es la primera vez que la mediática hablará en televisión después del escándalo, y porque la conductora ya anticipó, durante su viaje con Marley, que Wanda siempre le dice la verdad, lo que hace suponer que hablarán de todos los temas en la promocionada entrevista.

Tras la visita de Susana Giménez, Wanda le dedicó unas palabras en las redes: "Sos y serás la número uno. Gracias por enseñarme en cada charla a ser siempre mejor persona. Sos un ejemplo de mujer, un gran ser humano", expresó la botinera, quien hace tiempo, en plena crisis, también le había agradecido por contenerla y por el obsequio de un ramo de flores.

Mientras tanto, en Buenos Aires la abogada Ana Rosenfeld, reveló que cuando habló con Mauro, en plena separación, "lo único que pidió a gritos en todo momento es volver a recuperar la confianza de Wanda y buscar una reconciliación. Los métodos que utilizó para reconquistarla no lo sé", dijo, y agregó: "Vimos en las redes un montón de cosas como pedidos de perdón, de viajes y la publicación de fotos..., pero la confianza la va a dar el tiempo".