Luz María Utrera en “And Just Like That”

05/12/2021 - 20:49 Pura Vida

Los amantes de "Sex And The City" vivirán momentos especiales a partir de este jueves 9 cuando HBO Max estrene "And Just Like That", una nueva serie que tiene como protagonistas a Sarah Jessica Parker, como Carrie Bradshaw, y Cynthia Nixon, como Miranda Hobbes.

Además, en este reebot de "Sex And The City" participa como extra la actriz y abogada santiagueña, Luz María Utrera. "Para mí fue una sorpresa estar ahí. Me llamaron de un casting y tampoco sabía que era el primer día de grabación de ´And Just Like That´", resaltó a EL LIBERAL , Luz María al referirse a su presencia en esta emblemática serie, en la que sus protagonistas enfrentan la vida y la amistad a los 50 años.

La escena en la que aparecerá Luz María, quien también preside la Fundación Luz María, es el preciso momento en que los personajes encarnados por Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon se aprestan a cruzar una de las calles de la emblemática Nueva York de la serie.

"Fue una experiencia maravillosa. Fue en Apple de la 5th Avenida. Fue el primer día de filmación de "Sex And The City", el reboot que se llama ´And Just Like That´ que irá por HBO. Viene la chica de casting y me dice que me ponga al lado de Sara Jessica Parker. Estuve al lado de Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon", contó Luz María a EL LIBERAL.

Luz María está feliz por este trabajo en una serie que generó grandes expectativas.

“Mi proyectos es seguir creciendo en este medio y, por supuesto, con la Fundación”

Luz María Utrera habló acerca de sus proyectos tras el estreno de la serie. La joven abogada resaltó: "Mi proyecto es seguir creciendo en este medio. Ahora, tengo mánager, Wayne David Gasser, del Gasser Group".

Además de lo artístico, Luz María lleva adelante en Nueva York, donde está radicada, una gran labor a través de su fundación. "Y, por supuesto, seguir con la Fundación (lleva su nombre) que como sabes viajé por el mundo con la misma como observadora internacional de Naciones Unidas, presidenta y fundadora de la Fundación y como campeona del cambio de la ONU mujeres", remarcó.