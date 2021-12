La “China” Suárez, la preferida de Suar

07/12/2021 - 20:37 Pura Vida

Aunque aún no está definido el contenido de la nueva ficción que prepara Adrián Suar para estrenar en la pantalla del Trece en 2022, la periodista Laura Ubfal ya adelantó que su protagonista será Eugenia la "China" Suárez, quien desde que se hizo público su affaire con Mauro Icardi, el futbolista y marido de Wanda Nara, no ha dejado de estar en el foco mediático.

A raíz de esto, y del último rumor que la involucró con Eduardo Cruz, el hermano de la actriz española Penélope, y esposo de la actriz argentina Eva De Dominici, a quien se dice que le habría enviado un video hot, la "China" estalló en sus historias de Instagram con un fuerte descargo. "Esto es persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro, ni (voy) a saltar de un edificio, porque por ahora mi salud mental, está estable. Pero ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas. Son los primeros en conmoverse al hablar de 'bullying' y son los primeros en ejercerlo", escribió contundente la ex de Benjamín Vicuña.

Previo a esto la actriz había contestado con sarcasmo a los panelistas de los programas de televisión destinado al mundo de la farándula que apuntaban que antes de su separación le había obligado a Vicuña a comprarle no solo una casa, que actualmente está en remodelación, sino un terreno en Uruguay.

Y puede que sea por esta alta exposición o porque le parece que Suárez dará con el perfil del personaje de su futura tira, que Suar ya la convocó para protagonizar la historia que sucederá a "La 1-5/18" el próximo año. "La actriz tiene varias ofertas laborales, y tiene que organizar su agenda 2022 para ver si puede combinar más de un proyecto, entre la tira, dos series para plataformas y una peli en España. Las horas para las decisiones empiezan a correr", dijo la periodista en su portal.

Mientras tanto, Adrián Suar continúa en conversaciones con Carolina Aguirre y Leandro Calderone quienes trabajan en dos líneas: por un lado en una segunda temporada de "Argentina, tierra de amor y venganza" que transcurriría en la década del ochenta y por el otro, en una historia completamente nueva.

Cuando terminó la exitosa ATAV, se vio un avance de lo que sería una segunda temporada con la venganza de Alicia, el personaje de la villana que compuso Mercedes Funes, quien llegaba con su sobrino (el hijo de Torcuato, Benjamín Vicuña) al cabaret de Trauman (Fernán Mirás) y aparecía China Suárez, que sería la hija de "La Polaca". Suar ya dijo en varias oportunidades que la ficción podría volver a la pantalla, sin especificar cuándo.

Por su parte, Wanda Nara sigue generando repercusiones con las declaraciones hechas a Susana Giménez durante la entrevista que le realizó en París. En un nuevo capítulo, que se ve por Paramount+, la mediática apunta contra el "historial" de la actriz en medio de una charla íntima con la diva argentina mientras recorren la ciudad en un lujoso auto.

"Esto no fue caso aislado, esto ya pasó otra veces con otros matrimonios", dijo Wanda en referencia a que se señaló a la "China" de romper el matrimonio entre "Pampita" y Benjamín Vicuña.

Susana le preguntó si había hablado y Wanda le respondió que ella la llamó: "No sé si estuve tan educada, no no estuve tan educada", se corrigió y agregó: "Creo que la libertad tuya, de ser libre termina cuando estás lastimando a otra familia. Porque también hay mujercitas chiquititas que son las hijas de mi marido".

A Wanda la mediatización de su separación también le trajo propuestas laborales. Grabó una promo para Netflix de la nueva temporada de la serie "Emily in París", lo que podría ser la punta del iceberg de algo más grande.