Fran Drescher se involucra siempre por un bien mayor

Hoy a las 21.20, con repetición el próximo miércoles 15, a las 23, Lifetime estrenará "Cita Navideña", la primera película de Navidad Lifetime LGTBI. Su protagonista, Fran Drescher, la inolvidable Fran Fine de la sitcom "The Nanny" ("La Niñera") habló con medios de América Latina, entre los que estuvo EL LIBERAL , acerca de este filme.

¿Cómo fue tu experiencia con esta película?

Fue maravilloso. Ese fue el primer viaje y el primer trabajo después de comienzo de la pandemia y que sucedieran los confinamientos y con la pandemia que había estado a pleno. Y realmente lo pasamos muy bien. Y para mí, además, yo estaba protagonizando y produciendo mi propia serie de televisión llamada "Happilly Divorced" y que tiene que ver con mi relación con mi ex esposo gay, que ocurrió en la vida real. Peter Jacobson era también mi co-creador de "La Niñera" y escribía los guiones conmigo. Así que cuando nos divorciamos, queríamos celebrar que la gente pudiera vivir una vida genuina, una vida auténtica. Y reinventar las relaciones donde siempre cuando hay amor, pero a veces lo que pasa es que las cosas no son lo que eran. Y Peter y yo somos mejores amigos. Nos adoramos. Pero él es gay y yo no. Así que ya no estamos casados. Y en la serie celebramos esa amistad y esa relación. En esta película, "Cita Navideña", hacemos lo mismo. No tiene nada que ver con esa angustia del personaje gay que tiene que salir del clóset o sobre los padres que no aprueban su orientación sexual. No tiene nada que ver con el hecho aislado de que mi hijo sea gay. De ninguna manera. Es un hecho.

“Es una comedia divina donde la pareja central es una pareja gay”

Recordada también por sus trabajos en los filmes de Hotel Transilvania (actualmente está en la cuarta entrega), Fran profundizó acerca de la trama de "Cita Navideña". Dijo: "Yo tengo un hijo gay y tengo un hijo heterosexual, los quiero a los dos y quiero que ambos puedan encontrar el amor y que estén en una relación que los haga felices, que los satisfaga. Así que yo valoré mucho este punto de vista en esta película".Y añadió: "Es una comedia romántica divina, donde la pareja central es una pareja gay. En la vida real, de hecho, están casados. Vemos que ellos son adorables y toda la película muestra cómo debería ser el mundo. Y me gusta que esta película lo que hace es mover la aguja hacia adelante en términos de su pasado".

Cuando César Sabroso, VP sénior de Marketing, Comunicaciones Corporativas. A+E Networks Latin America, le pregunto acerca de "La Niñera", Fran destacó: "La Niñera" es algo que me enorgullece mucho y de lo que estoy muy agradecida por su éxito continuo y con lo súper leales que han sido los fans durante todo este tiempo; los años que se siguió transmitiendo y se sigue transmitiendo en todo el mundo. Yo lo creé, lo produje y lo protagonicé y sigo apoyándolo y amándolo a ese programa. Ahora estamos escribiendo "The Nanny: the musical", que va a ser para Broadway y va a viajar por todo el mundo como una producción teatral musical. Estamos muy entusiasmados. Está quedando espectacular. Es una historia hermosa que dará vida a todos los personajes tan queridos de la serie, y con excelentes piezas musicales y de baile".

“Estoy formando un comité de abuso sexual”

Fran Drescher es hoy la presidenta del Sindicato de Actores, la SAG, como se la conoce. "Y yo estoy tratando de formar un consejo ecológico para que la industria de entretenimiento se convierta en parte de la solución del problema y que tratemos de ser más ecológicos en todas nuestras producciones. También estoy formando un comité de abuso sexual porque no quiero que nadie sea víctima de abuso sexual o de un depredador sexual", reveló entre las innumerables iniciativas que tiene. "Yo hace varios años fui víctima de violación. Fui apuntada con un arma en un robo y violada por un hombre que estaba en libertad bajo palabra. Lleva mucho tiempo poder rearmarte después de una experiencia así", contó.

“Mi idea es mejorar los contratos y protecciones”

Fran fue clara al decir que su objetivo al frente del Sindicatos de Actores es cambiar las cosas. "Mi idea es cambiar las cosas, así como también mejorar los contratos y protecciones. Pero si es eso, un montón, y yo con el paso de los años fui muy activa en Washington. Pude hacer que se aprobara un proyecto de ley y pude hacer que también en Washington se aprobara otra ley. Así que estoy con un montón de ideas. Siento que todo lo que hice en mi vida fue por el bien de todos, ser miembro de un sindicato, haber tenido éxito en mi carrera, ser activa en Washington y también tratar de apoyar a las personas que fueron marginadas".

“Hace 21 años que estoy bien, soy sobreviviente de cáncer de útero”

Fran Drescher contó acerca de su trabajo al frente de una organización que lucha contra el cáncer. "Hace 21 años que estoy bien, soy sobreviviente de cáncer de útero y me llevó dos años y ocho médicos tener un diagnóstico correcto. Así que yo escribí el best seller del New York Times "Cancer Schmancer" y luego me di cuenta de que el libro no era el final, sino el principio de lo que se ha convertido en una misión para mi vida. Entonces empecé el movimiento Cáncer Schmancer".

Añadió: "Y Cancer Schmancer significa que el cáncer no es mi voz, que tenemos poder sobre nuestro cuerpo. Entonces el foco de mi organización llamada Cáncer Schmancer es que como viven es igual a como se sienten. Cuando apoyas tu sistema inmune tenés muchas más chances de no enfermarte, porque el cáncer es la etapa final de una larga historia de inflamación. Si entran a mi página cancerschmancer.org se pueden registrar gratuitamente. Y también van a recibir mails de mi parte y me van a ver el 8 de enero en vivo".