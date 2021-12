Estas son las películas más esperadas del 2022

11/12/2021 - 16:32 Pura Vida

El 2022 viene cargado de numerosos lanzamientos importantes. Algunos, fueron retrasos por la pandemia de COVID-19, los cuales tenían planeado llegar este año y no pudieron por haber estado tantos meses parados en el rodaje. Dentro de esta lista, se encuentran películas de franquicias, estudios y cineastas muy importantes. A continuación, los filmes que llegarán a lo largo del próximo año.

“Scream”

La saga de terror que comenzó con Wes Craven, vuelve nuevamente a la pantalla grande con rostros conocidos: Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette. En esta ocasión, la ola de crímenes que rodeará a Sydney Prescott tendrá por víctimas a familiares de los asesinos de entregas anteriores. Pero la gran incógnita es: ¿quién está detrás de la máscara esta vez?

Estreno: 13 de enero.

“Morbius”

La cinta de Marvel trae uno de los enemigos de Spider-Man, interpretado por Jared Leto. En esta entrega se verán los inicios del villano, el cual es un doctor que, tras sufrir una enfermedad en la sangre y fallar al intentar curarse, se convierte en vampiro.

Junto a Leto, en el elenco estarán: Matt Smith, Adria Arjona, Tyrese Gibson y Michael Keaton.

Estreno: 20 de enero.

“El callejón de las almas perdidas”

Una producción de Guillermo del Toro (“El laberinto del fauno”, “La forma del agua”). En esta ocasión, vuelve a la pantalla de la mano de un reparto de lujo: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Rooney Mara, entre otros. Se trata de una adaptación del clásico de terror protagonizado por Tyrone Power en 1947.

Estreno: 27 de enero.

“The Black Phone”

Con Scott Derrickson detrás de las cámaras, esta cinta tiene a Ethan Hawke como protagonista. En ella, se convertirá en un asesino en serie enmascarado cuyas víctimas preferidas son los niños.

La dupla se vuelve a unir tras haber colaborado en 2012 en la película de terror, “Sinister”.

Estreno: 3 de febrero.

“Uncharted”

Luego de estrenarse “Spider-Man: No Way Home” el 15 de diciembre en cines, Tom Holland regresará rápidamente a la pantalla grande para protagonizar otra franquicia de ciencia ficción. Esta vez, de una adaptación del videojuego que trata sobre Nathan Drake, un cazatesoros que es descendiente del mismísimo Francis Drake, uno de los exploradores más importantes del mundo.

Estreno: 17 de febrero.

“Ambulance”

Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y Eliza González se unen para protagonizar una remake de la cinta danesa “Ambulancen”, la cual trata sobre un thriller con mucha acción donde un robo no sale como lo esperado. Con Michael Bay (“Transformers”) en la silla de director.

Estreno: 17 de febrero.

“The Batman”

Uno de los estrenos más esperados del año. Robert Pattinson portará el traje del caballero de la noche. Lo acompañan en el reparto Colin Farrell, Andy Serkis, Paul Dano y Zoë Kravitz. Una producción de Matt Reeves (“El planeta de los simios”).

Estreno: 3 de marzo.

“Bullet Train”

Cinco asesinos a sueldo se encuentran a bordo de un tren bala que viaja de Tokio a Morioka con unas pocas paradas intermedias. Descubren que sus misiones no son ajenas entre sí. La pregunta es quién saldrá vivo del tren y qué les espera en la estación final.

La cinta cuenta con un reparto de estrellas: Brad Pitt, Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon, Lady Gaga y Bad Bunny. En la dirección, se encuentra David Leitch (productor de “John Wick”).

Estreno: 7 de abril.

“The Northman”

Robert Eggers (“El faro”) regresa a la pantalla para dirigir su tercera película con un reparto interesante: Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Alexander Skarsgard, Ethan Hawke y Björk.

Estreno: 21 de abril.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

Otro de los estrenos de Marvel más esperados. Benedict Cumberbatch se vuelve a poner en la piel del Hechicero Supremo de la Tierra, tras su paso por la tercera entrega de “Spider-Man”. Lo acompaña Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata) en el reparto.

Sam Raimi vuelve a ocupar el rol de director en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), tras haber colaborado con el estudio en la trilogía de “Spider-Man” protagonizada por Tobey Maguire.

Estreno: 5 de mayo.

“Top Gun: Maverick”

Tom Cruise retoma su icónico papel de Maverick, tras 36 años del estreno de la primera entrega. Con Joseph Kosinski en la dirección, esta cinta también cuenta con Miles Teller y Val Kilmer en el elenco.

Estreno: 26 de mayo.

“John Wick: Chapter 4”

Continúa la franquicia. Keanu Reeves retoma uno de sus papeles estrellas: el del legendario asesino a sueldo. Scott Adkins y Donnie Yen se suman a la saga.

Estreno: 26 de mayo.

“Jurassic World: Dominion”

¡Vuelven los dinosaurios a la pantalla grande! Chris Pratt y Bryce Dallas Howard regresan a la serie cinematográfica, junto a Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum. Con Collin Trevorrow nuevamente en la silla de director.

Estreno: 9 de junio.

“Thor: Love and Thunder”

Taika Waititi vuelve a dirigir la cinta del Dios del Trueno. Chris Hemsworth nuevamente portará el martillo y estará acompañado por los Guardianes de la Galaxia, Valkiria y Jane Foster. Juntos, deberán enfrentarse a Gorr, el Dios Carnicero (Christian Bale).

Estreno: 7 de julio.

“Black Adam”

La nueva cinta de DC contará con Dwayne “La Roca” Johnson como protagonista. En ella, se verán los inicios del enemigo de Shazam: un hombre que comenzó siendo un esclavo y que logró convertirse en algo mucho más grande al obtener sus poderes a través de la magia.

Estreno: 28 de julio.

“The Gray Man”

Los hermanos Russo vuelven a la pantalla con un thiller de espionaje en el que están involucrados Chris Evans, Ana de Armas, Ryan Gosling, Regé-Jean Page, Ryan Gosling, Billy Bob Thornton y Wagner Moura. Se trataría de la producción más cara de la historia de Netflix.

Estreno: fecha a confirmar.

“Knives Out 2”

Daniel Craig retoma su papel junto a un elenco de estrellas conformado por Kathryn Hahn, Janelle Monáe, Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista y Ethan Hawke. Una producción de Rian Johnson (“Knives Out”, “Star Wars: Episodio VIII”).

Estreno: fecha a confirmar.

“Killers of the Flower Moon”

Con Martin Scorsese detrás de las cámaras, esta cinta reúne a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro para recrear un caso real: la masacre de los miembros de la tribu Osage, para apropiarse de sus tierras ricas en petróleo.

Estreno: fecha a confirmar.