Milagros Bevacqua ya sueña con estar en Dubai

19/12/2021 - 21:07 Pura Vida

Milagros Bevacqua se coronó como Miss Top Model. La joven, de 21 años y oriunda de Cañuelas, se consagró durante la elección de Miss Argentina 2021 que se realizó en el complejo Juan Felipe Ibarra, de ciudad Capital.

La última edición de Miss Argentina previa a la pandemia se realizó en Cañuelas en 2019, oportunidad en la que fue electa Dana Yegros de Ezeiza.

Melani González, de Tucumán, fue electa como Miss Argentina 2021; en tanto que Karen Prait (Chubut) y Nahiara Vittar (Santiago del Estero) fueron consagradas primera y segunda princesas, respectivamente.

Además, en este certamen de belleza fueron ungidas Miss Elegancia, Daian Pereyra (Córdoba); Miss Fotogenia, Misaela Pérez (Luján, provincia de Buenos Aires) y una distinción de honor a Constanza Ruggieri de Pilar.

La gala, que tuvo como escenario a la explanada del complejo Juan Felipe Ibarra, fue conducida por la Miss Argentina 1987 y CEO de la marca, Carolina Brachetti. En este espacio, también tuvo lugar el "Santiago Moda 2021", de Paola Zuaín.

Estudiante de idiomas

Milagros Bevacqua, futura estudiante de idiomas, obtuvo la segunda corona más importante del certamen luego de Miss Argentina y ahora tendrá la posibilidad, si las condiciones epidemiológicas así lo permiten, de participar en la edición número 32 de Miss Model of the World, certamen global de belleza a realizarse entre enero y febrero de 2022 en Dubai.

Antes de la pandemia, desde la organización de Miss Top Model of the Word invitaban a la organización de Miss Argentina a que presentara postulantes para el concurso en China, pero ahora, con el tema de la pandemia es probable que no se haga.

Emocionada por el cetro conseguido, Milagros destacó: "Sigo con las emociones a flor de piel, me sorprendí mucho en el momento en que escuche mi nombre y me llené de alegría. Aprendí mucho en este último tiempo y elegí seguir mi sueño. Y acá estoy, con mucho esfuerzo y perseverancia se pudo. Hay una cosa fundamental que es el amor que tuve del otro lado de la pantalla. Me motivaron cada segundo antes de salir a cada pasada, estaban ahí conmigo, en la distancia los sentí cerquita".

Desbordada por la emoción, Milagros agradeció. "Sólo me queda agradecer porque este premio que le dedico a mis amigos, a la banda del sur, a mis compañeros de Maxdream y a mi familia por sobre todas las cosas. Un agradecimiento especial a todas las personas que me ayudaron en los preparativos. Adriana Rospide, Marisa Fassi (el municipio colaboró con los pasajes a Santiago del Estero), Andrea Lago, María Cristina Antón, Perla Acosta, Nails total bellas, Agus Romero, Municipio de Cañuelas y gracias infinitas a Carolina Brachetti por esta tremenda organización que se supera año a año".

De esta manera, la ciudad de Cañuela podría tener a su segunda representante en un certamen internacional de la envergadura del Miss Model of the World. En 2018, quien compitió fue la modelo Carolina Dunec. Fue en el Miss Model of the World realizado a lo largo de tres semanas en Shenzhen (China).