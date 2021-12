21/12/2021 - 20:55 Pura Vida

La cantautora argentina July Abril presentó "Entre tú y yo", su nuevo single. "Todos en algún momento tuvimos ese amor secreto y utópico que no dejamos de pensar o que nunca nos animamos a decirle que nos gustaba", destacó la artista.

"¿Cuántas veces callamos esa relación que nos hace sentir súper vivos y felices? ¡Entonces dije, no! Hay que hacer una canción que nos anime a no usar tapabocas, decir lo que sentimos. Animarnos a más, si nos gusta esa persona realmente, tenemos que dar el gran paso. Esto lo expresa muy bien la letra. Quisimos darle un sonido explosivo por lo que me inspire en canciones más ochentonas para algunos sonidos y los mezclamos con otros más modernos. Le di esa idea a mi productor y así creamos "Entre tú y yo"´, destacó.

Y añadió: "Disfrutar, bailar y expresar es todo el condimento que tiene esta nueva canción. La energía de sentirse libre y abrir nuevos caminos. En esta canción expreso toda la alegría del compartir con amigos, amores, con familia o solxs, porque la verdadera compañía es la música".

Abril, con tal sólo 21 años, se perfila como la joven cantautora del momento. Con un sonido sorprendente, fresco y actual, su estilo transita el rock-pop y su formación incluye comedia musical, canto y baile. Además, toca la guitarra, el piano y el ukelele. July se mantiene en constante crecimiento y apostando al mundo de la música.

Trayectoria

Realizó recitales en vivo en los Martín Fierro Digital (2018), Obras Sanitarias (2018), Teatro Ópera (2018), The Cavern (2018/19). Participó en el Festival de Ciudad Emergente (2019). En lo actoral, trabajó en las exitosas tiras de Telefé "Viudas e hijos del Rock and Roll" (2014) y "Golpe al corazón" (2017). En el 2020 participó del gran festival a beneficio de Billboard Argentina.

Estudió en el Colegio La Salle y se perfeccionó en canto desde los 8 años con diferentes profesionales. Estudió dirección de cine en la Universidad del Cine, Comedia Musical con Valeria Lynch y Sebastián Mellin, así como también teatro en la escuela de Nora Moseinco y Fabián Vena. Actualmente estudia coaching ontológico.