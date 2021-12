María Leal reveló que estuvo seis años en pareja con Sandra Mihanovich

22/12/2021 - 13:03 Pura Vida

María Leal, la querida actriz argentina que protagonizó las novelas más recordadas por todos, reveló que estuvo seis años en pareja con Sandra Mihanovich.

Y aunque no quiso nombrarla, Moria Casán, quien la entrevistó en El Nueve, agregó que esa mujer con la que María había vivido un romance es "una cantante maravillosa que donó un riñón".

Ambas le mandaron un beso a Marita Novarro, la pareja actual de Mihanovich, dejando en claro que se trataba de ella.

Cómo surgió el amor entre maría leal y Sandra Mihanovich

"Éramos dos chicas, muy chiquitas, jovencitas, que a los ojos de todos éramos amigas", afirmó María sobre su romance con Sandra.

Y reveló que nunca pudo contarles a sus hijos sobre su relación, al menos no cuando eran chiquitos: "Los terapeutas me decían que yo tenía que esperar a que los chicos me preguntaran. Porque darle una información a un chico si no te pregunta es casi una agresión”.

La relación de las mujeres empezó cuando María quedó viuda de Martín Rodriguez Mentasti, que en ese entonces era dueño de Argentina Sono Film.