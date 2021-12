Carlos Paz ya vibra la temporada teatral

25/12/2021 - 22:28 Pura Vida

Aunque la nueva ola de casos de coronavirus mantiene en alerta a todos en los distintos puntos turísticos de la Argentina, Villa Carlos Paz ya vive su temporada teatral de verano con los estrenos de "Una noche en el hotel", en el teatro del Lago, protagonizada por Pedro Alfonso, Cachete Sierra, Pachu Peña, Georgina Barbarossa y un gran elenco; y "Stravaganza. 10 años", el espectáculo de Flavio Mendoza que subió a escena en el Luxor.

Si bien la presentación del "pasaporte sanitario" será requisito indispensable para asistir a eventos masivos, la concurrencia a las salas teatrales no estaría enmarcada en ese ítem, porque salvo el Luxor, ningún teatro supera la capacidad máxima de 1000 personas, a partir de la cual sí se exigirá el pase. Para asegurar la presencia de turistas sin necesidad del "pasaporte sanitario", la sala adonde se presentará Mendoza habilitará solo 900 localidades, según lo reflejó el portal CarlosPazVivo.

Por eso, los empresarios y los propios artistas confían en que después de una temporada casi nula, en la que las pocas obras que se presentaron lo hicieron con un aforo del 30 y el 40 por ciento, este verano podrían recuperar protagonismo y las fuentes de trabajo.

Una vez más, de la mano de la productora Dabope, Pedro Alfonso lidera el elenco de "Una noche en el hotel", bajo la dirección de Carlos Olivieri, y espera reeditar el feeling con el público que lo viene eligiendo desde hace 10 años. Sobre la obra, adelantó: "El concepto tratamos de mantenerlo. La gente sabe un poco con lo que se va a encontrar y otro poco siempre tratamos de sorprenderla. Tenemos muchas cosas que pasan durante la hora y media, hora cuarenta que dura la obra", dijo al diario La Voz y agregó: "Es una comedia siempre muy blanca, para toda la familia, con varios efectos especiales, con sorpresas, con música. Hay de todo un poco, siempre manteniendo ese vodevil de muchos enredos, de mentiras. Es muy dinámica y creo que la gente la va a pasar muy bien".

Así como la pandemia de coronavirus les hizo cambiar a último momento, el año pasado, la decisión de hacer temporada de verano en la villa cordobesa, esta vez los está obligando a ir analizando paso a paso la dinámica de trabajo, sobre todo en lo que respecta a la participación del público sobre el escenario. "Lo vamos a ir viendo... es difícil. Estamos tratando de cuidarnos lo más posible. Vamos a tratar de no tener tanto contacto con la gente, vamos a ver qué se genera. Por ahí no subir gente al escenario, pero sí quedarnos un rato más. No lo tengo claro todavía, pero algo vamos a hacer. La prioridad es mantener los protocolos y que la gente la pase bien. Lo vamos a ir manejando lo mejor que podamos", dijo Pedro Alfonso, el exproductor de Marcelo Tinelli que terminó enamorándose del teatro cuando debutó en Carlos Paz en 2011.

"Todos los años tuvieron algo especial, fueron 3 teatros distintos, 10 obras diferentes, muchos compañeros de elenco", recordó haciendo hincapié en sus pasos por los teatros Candilejas 2, Holiday y del Lago, y en una entrevista con La Nación reveló que aún le resulta inexplicable ese lazo que se generó con la gente. "Me sigue sorprendiendo y emocionando. Al principio, era una novedad y después quedó como un cariño familiar. Me cuentan que me vienen a ver desde alguna provincia y no soy muy demostrativo, pero muchas veces llego a mi camarín y lloro de la emoción por las historias, el esfuerzo que hacen para acompañarnos durante tantos años. Es maravilloso", confesó.

Para quienes puedan suponer que Pedro solo trabaja en verano haciendo temporada teatral, el exproductor contó que este año también estrenó una serie, "Abejas" junto a Fabián Vena para una plataforma, y que hay proyectos que por la pandemia quedaron truncos.