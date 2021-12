Salinas escribió en Santiago "Tengo sed"

26/12/2021 - 20:18 Pura Vida

"Tengo sed" es la nueva canción de José Luis Salinas, de Ternura. Su musa fue Santiago del Estero, tal como lo contó a EL LIBERAL. "Estaba en pleno centro de la peatonal, caminando, y me encontré con una banda de trece jóvenes que iban a jugar al fútbol. "Qué haces, chango", me dijeron y me pidieron foto y un autógrafo, además de invitarme a jugar. Yo no podía porque tenía un compromiso y uno de los chicos me dijo: "Te veo a vos, José Luis Salinas, y tengo sed. El muchacho sugirió porque no hacer un tema que diga tengo sed", destacó a EL LIBERAL.

Salinas recordó que ese grupo de jóvenes, además de jugar los tiempos reglamentarios del fútbol, iban a hacer lo que popularmente se conoce como el "tercer tiempo", que es el momento de relax y de compartir desde gaseosas hasta cerveza, vino o fernet.

"Ellos me mostraron que en la conservadora llevaban desde cerveza hasta fernet y vino. Iban bien equipados los santiagueños. Terminé la charla y yo me vine al hotel. Agarré la guitarra y me quedé pensando en lo que me dijeron acerca de por qué no escribía un tema que diga tengo sed. Ellos, en esa sugerencia, tenían algo para decir. Me hice la pregunta ¿si hago una canción media cómica, que no tenga mucha letra y qué la gente pueda disfrutarla, bailarla y sea fácil de cantarla? Y así arranqué escribiéndola", precisó Salinas.

En la primera estrofa, Salinas escribe: "Tengo sed y quiero tomar un vino, y quiero tomar con mis amigos porque tengo sed". Luego, el artista enfatizó: "Recordé que siempre quería poner en una canción Navidad, Año Nuevo y Carnaval porque eso es Ternura. Todos los años aparecemos en esas fechas ya como un clásico de la movida tropical".

Añadió: "En ese momento pensé en lo que llevaban en las conservadoras y continúe escribiendo: "Una cerveza, un vino y un fernet para brindar Navidad, Año Nuevo y Carnaval con ustedes quiero tomar". Recuerdo que hacía mucho calor y dije: "Me estoy muriendo de sed en esta bendita ciudad, ya no aguanto más con ustedes quiero tomar". Es una canción fácil de aprender y de cantar que ya está disponible en las plataformas digitales", remarcó.

Con una mezcla de ska, rock y cuarteto, José Luis logra una canción bailable, "con mucha energía positiva".