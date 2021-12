Artistas santiagueño repasan el 2021

27/12/2021 - 20:31 Pura Vida

Los finales de año encuentran a la mayoría de las personas repasando los 12 meses, detectando los pros y los contras, para tomar la fuerza necesaria que les permita seguir avanzando sobre todo cuando el panorama no se presenta muy alentador, como en esta época atravesada por una pandemia de coronavirus que reactiva nuevas olas. Los artistas santiagueños no están exentos. Ellos también hacen balances y diagraman con esperanzas el año por venir.

El violinista Néstor Garnica y la música, cantante, e integrante de "Soles y Lunas", Daniela Anríquez aceptaron la propuesta de EL LIBERAL de mirar el 2021 y definirlo en tres palabras. Garnica prefirió usar dos: "Difícil y lindo", dijo porque a pesar de las muchas dificultades volvió a los escenarios con "Criollo, violín, guitarra y bombo" un proyecto "reducido" en cantidad de integrantes por la situación sanitaria, pero amplio en la experiencia musical. Por su parte, Anríquez lo resumió como "intenso, sorprendente, efusivo", también apoyada en sus vivencias.

A la hora de darle nombre a su mayor logro, el violinista bandeño rescató el hecho de "haber superado este 2021". "Antes andábamos siete personas girando por los escenarios, este año reducimos a tres para poder laburar, porque soy padre de tres hijos, y un cuarto en camino, así que había que moverse, decidirse y andar con todo los riesgos que esto significó porque había que tomar recaudos, y así lo hicieron en todas las provincias adonde nos presentamos y el público nos apoyó", comentó.

Más allá de la experiencia de poder continuar compartiendo su música en los escenarios, Daniela Anríquez encuentra que su mayor logro fue que su "taller de música se haya ampliado gracias a los padres que hacen posible los sueños de sus hijos". Además, de integrar un grupo musical, Daniela se desempeña como profesora de música, lo que la motiva hace rato a acompañar los procesos de búsquedas creativos de muchos niños y adolescentes.

El año por venir

La propagación de nuevas cepas del coronavirus no pintan un 2022 sin sobresaltos, por lo que Anríquez se lo imagina "con salud para todos, porque con salud, que es el ingrediente fundamental de la vida, puedes trabajar, ayudar, crear, cambiar, cantar, hacer de tu vida lo mejor. Cuando falta la salud todo duele y se entristece. Y ese dolor y tristeza es contagiosa. Todo lo empapa de angustia y falta de fe", reflexionó.

Por su parte, Garnica aseguró que está dispuesto a seguir "batallándola" y aprovechando que después de 20 años se liberó de un dolor en los tendones de los dedos que le impedía dedicar largas horas a la ejecución de la música clásica con su violín. "El panorama no es muy alentador, pero vamos a seguir -como siempre- batallándola, como sabemos hacerlo bien los argentinos, porque esto del coronavirus es una crisis más. Si bien hemos tenido algunos años de respiro, los argentinos hemos tenido que batallarla desde el principio de todos los tiempos", subrayó. Y adelantó: "Estoy planeando hacer conciertos de música clásica, preparándome. Lo hacía una vez al año, pero hace mucho tuve problemas en los tendones por exigirme demasiado y ahora, después de 20 años, he logrado que se me vaya ese dolor y poder tocar tranquilo. Voy a grabar un disco con el proyecto de tres violines, guitarra, bombo y contrabajo. Todavía no tiene nombre, pero ya tenemos los temas".

Y si hay algo que está trayendo como aprendizaje la pandemia de coronavirus es a "no dejar para mañana...", nada de lo que tanto se anhela hacer. Al respecto, Garnica contó: "No estoy dejando nada para mañana, todo lo que me lo propongo, me lo propongo hoy, y lo hago".

Mientras que Anríquez completó así la frase: "No voy a dejar para mañana el estar compartiendo un mate o almuerzo con mis viejos".

Los artistas siguen trazando sus caminos, como cada lector, como cada persona que los aplaude desde abajo del escenario.