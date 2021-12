LOS ARTISTAS SANTIAGUEÑOS SE ILUSIONAN CON EL AÑO POR VENIR

28/12/2021 - 21:05 Pura Vida

Si bien de la mitad de 2021 en adelante, la vida pareció recuperar algunas rutinas con la reactivación de actividades presenciales, a partir de lo cual muchos artistas pudieron reanudar sus postergadas presentaciones, la pandemia de coronavirus ha tocado otras fibras. Así lo revelaron a EL LIBERAL, el folclorista Marcelo Toledo, y la integrante del conjunto vocal femenino Soles y Lunas, Teresita Pereyra, quienes se animaron a resumir el año que está llegando a su fin en pocas palabras. “Para mí ha sido cambios, cansancio y evolución”, dijo Tere, mientras que Toledo eligió explayarse haciendo hincapié en lo “difícil” que fue transitarlo desde lo emocional. “Fue difícil. En lo emocional, fue un año muy triste, con grandes pérdidas familiares, pero tengo la ilusión de que el próximo año que se avecina será más positivo, pensando en que esto que ha pasado con la pandemia nos deje un serio aprendizaje”.

Y precisamente sobre eso que los empujó a desafiar para contabilizarlo hoy como logro, Pereyra contó: “Hay varias pequeñas decisiones que me han dado logros importantes. Pero hay dos que han marcado mi año. Una fue entrar en un programa para reconectar conmigo misma, en búsqueda de un bienestar integral, desde las artes milenarias, lo que ha resultado ser una experiencia maravillosa con la que pienso seguir”, señaló y agregó: “El otro es haber aceptado el desafío de componer canciones para una obra conceptual sobre mujeres santiagueñas, lo que me ha llevado a ser coautora de un libro multimedia, que fue presentado a fines de este 2021”.

Por su parte, Marcelo compartió el costado más íntimo de este tiempo que está ingresando en su cierre: “El mayor logro que he tenido es tratar de conservar mi familia. Mi mayor logro es el amor por mi madre, mis hijos, mi mujer, el intentar hacernos más fuertes ante la adversidad que representó la pandemia. Realmente ha sido un año difícil y tratar de mantenernos juntos ha hecho que nos sintamos más fuertes para seguir en lucha constante, proyectándonos hacia nuevos horizontes, tomando decisiones”.

Con todo lo vivido, la despedida de 2021 va abriendo espacios para imaginar el año que vendrá, y en este punto, si bien Toledo se reconoció un hombre cargado de esperanzas y espíritu positivo, también admitió que sabe que “la vida no será nunca color de rosa; tiene su parte negativa, sino no sería la vida misma. Y para afrontarla le pide a Dios salud y trabajo”.

A su turno, Teresita Pereya señaló: ”Todavía no me imagino el 2022. Pero sí, desearía poder actuar y vivir como un ciudadano responsable en pleno uso de mi libertad individual y social y valorar y disfrutar de la paz que eso significa. Y por supuesto la música siempre en mi vida, siempre lista con ella, para dar y recibir”. Y sobre qué lo haría ideal remarcó: “Una transformación de la sociedad y por añadidura, del planeta. No nos estamos dando cuenta de que somos autores de esta realidad que nos agrede, que nos lastima y que nos interpela... que espera respuestas, que espera reacciones fundadas en la paz, en la libertad, en la verdad, en la justicia, en el amor y el respeto. Pareciera una utopía, pero no pierdo la esperanza de que algo tiene que cambiar para bien de la humanidad”.

Así como Teresita pretende que la vida la encuentre siempre dando y recibiendo música, Toledo tiene pensado seguir adelante con un nuevo disco. “No soy de medir muchos los riesgos, sino de avanzar, y este año voy a tratar de cumplir con un disco que tengo prácticamente terminado. Quiero plasmarlo, volcarlo hacia la gente y sobre todo tengo ganas de seguir creciendo no solo en el costado profesional sino también como marido, hijo, padre, persona”, reflexionó.

A la pregunta de qué no dejarías para mañana, Toledo recordó que “esa es una frase que siempre me decía mi abuela, ‘no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy’ y creo que la pandemia ha hecho que la revaloricemos, porque nos hemos encontrando sin saber qué podía pasar mañana y hemos ejercitado el vivir pensando en positivo”.