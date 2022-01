Tildaron a Abel Pintos de "mal ejemplo" por una foto que subió en sus redes

04/01/2022 - 20:11 Pura Vida

En los últimos días Abel Pintos subió a sus redes sociales un par de imágenes en las que se lo vio realizando un hábito que fue muy criticado por sus seguidores. “No me defraudes” o “estás dando un mal ejemplo”, fueron algunas de las reprimendas que recibió el cantante en su publicación.

En las fotos se ve al artista en plena lectura del libro La novena casa, de la autora israelí de historias de fantasía Leigh Bardugo. Pero no fue el libro, por supuesto, lo que despertó las críticas de los seguidores del cantante. El tema fue que en las imágenes posteadas, Pintos leía La novena casa mientras fumaba un habano.

De hecho, de las cuatro fotos que integraban la publicación, en dos de ellas se veía al artista con un habano encendido en su mano. En una de ellas, incluso, se ve el rostro del cantante envuelto en el humo del cigarro.

“Cuidá los pulmones flaquito. Cigarro no. Que te queremos escuchar cantar toda la vida”, le escribió en los comentarios un usuario, que agregó a su pedido el emoji de dos manos unidas, en señal de que se lo estaba pidiendo por favor. “No fumes, que hace mal”, fue otro de los retos. “Tabaco no, por más cool que parezca. En ninguna de sus versiones”, acotó otro seguidor.

“Señor Abel: no me gusta que fumes. ¿Desde cuándo? Además, es perjudicial para la salud. No me defraudes”, escribió uno de ellos. En tanto que otro seguidor, en el mismo tenor de mensaje, escribió: “Prediquemos con el ejemplo, hermano del alma. Por más habano que sea no deja de ser un mal ejemplo”.